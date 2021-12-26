2015-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen, ayrıca ülkemizde Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'da da görev yapan Dusko Tosic, Kara Kartal'ın, Miralem Pjanic transferinin perde arkasını anlattı. Sırp oyuncu, ülkesinin Kurir Gazetesi'ne konuşurken, Pjanic gibi bir dünya yıldızının Beşiktaş'a kazandırılmasında büyük rol oynadığını söyledi.

'Kariyerimi bitirmeden takım elbise giydim'

Şu anda kulüpsüz olan ve yaz transfer döneminde birkaç teklif aldığını dile getiren 36 yaşındaki futbolcu, "Bu yaz sezonunda birkaç teklif aldım ama Beşiktaş'ı bekliyordum. Kariyerimi Beşiktaş veya Kızılyıldız'da bitirmek istiyordum. Türkiye'de yabancı sayısı düşürüldü biliyorsunuz. Ancak olmadı. Sonrasında ise resmen kariyerimi bitirmeden takım elbise giydim. İstanbul'da Sergen Yalçın ile oturuyorduk. Yabancı kontenjanı doluydu o zaman. Bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Pjanic'i hatırladım hemen. Menajeri ile temasa geçtim ve birkaç dakikada transferi bitirdik. Sergen Yalçın, Barcelona'da oynayan bir futbolcuyu aldığına inanamamıştı" ifadelerini kullandı.



