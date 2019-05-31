Yaşanan iki şampiyonlukta büyük emeği bulunan, sol bek geldiği Beşiktaş’ta stoperin vazgeçilmezi olan Dusko Tosic, adım adım Kartal’a geliyor... Taraftarın sevgilisi olan 34 yaşındaki savunmacı için Siyah-Beyazlılar’ın harekete geçtiği öğrenildi. Sezon başında 4.5 milyon Euro kazandırarak Guangzhou RF’ye giden Tosic, Çin’de mutsuz olduğu için ayrılmak istiyor. Başkan Fikret Orman ile bizzat görüşen Tosic’in teklifi kabul ettiği öğrenilirken, Orman’ın tek bir şartı var: “Bonservisini hallet.” Tosic’in, hem Çin’deki hayata alışamadığını hem de düzenli oynayamamaktan rahatsız olduğunu kulübüne ilettiği öğrenildi.

Açıklama çok yakın

Kulübün büyük ölçüde ikna eden Tosic, kiralama formülüyle Kartal olacak. Transfer sürecinin uzamadan, önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Tosic, İstanbul’a dönüş hazırlığına çoktan başlarken, KAP açıklaması için geri sayıma geçildi.

3 maçtır kadroda yok

Beşiktaş’a 4.5 milyon Euro kazandırarak Çin’e giden Dusko Tosic, Guangzhou RF’nin oynadığı son 3 lig maçında kadroya dahi giremedi. 11 haftalık periyotta sadece 4 karşılaşmada görev yapan Sırp futbolcu, gemileri yaktı. Herhangi bir sakatlık problemi olmamasına rağmen oynatılmayan Tosic’in, Çin’deki sosyal yaşama da hiç adapte olamadığı öğrenildi.

Gökmen Özcan