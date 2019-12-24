Dusko Ivanovic’in yeni adresi Baskonia

THY EuroLeague ve İspanya ACB takımlarından Baskonia, Velimir Perasovic’ten boşalan başantrenörlük görevine Beşiktaş Sompo Sigorta ile yollarını ayıran Dusko Ivanovic’i getirdi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ

Yaptığı transfer hamlesi ile Baskonia’da üçüncü kez Dusko Ivanovic dönemi olacak. Daha önce 2002-2005 ve 2008-2012 yılları arasında Baskonia’yı çalıştıran (O dönemlerde TAU Ceramica ve daha sonra Caja Laboral adlarıyla mücadele ettiler) 62 yaşındaki Karadağlı antrenör, İspanya ekibini 2 kez lig şampiyonu ve 2005 yılında EuroLeague ikincisi yaptı.

IVANOVIC’İN BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA KARNESİ

2018-2019 sezonunda Beşiktaş Sompo Sigorta’nın başına geçen Dusko Ivanovic, İstanbul ekibi ile ilk sezonunda, Basketbol Süper Ligi’nde 18 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak Play-off’a 6. sıradan katıldı ve ilk turda Tofaş’a elendi. Kara Kartallar, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 9 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde ederken, Son 16’da JSF Nanterre engeline takılmıştı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, 2019-2020 sezonuna parlak bir başlangıç yapamadı. ING Basketbol Süper Ligi’nde, geride kalan 13 maçta 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Kara Kartallar, 11. sırada yer alıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise, 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle, D Grubu’nda 7. sırada yer alan İstanbul ekibi, Ivanovic yönetimindeki son maçında, deplasmanda Pınar Karşıyaka’ya 82-68 mağlup oldu. (Ribaund Dergi)