Dusko Ivanovic: 'Son hücumu iyi oynayamadık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya uzatma sonucunda 89-87 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan'in başantrenörü Dusko Ivanovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin hücum ribauntlarında ve hızlı hücumlarda etkili olduğunu bildiklerini belirten Ivanovic, "Bunları yapmaları halinde kazanamayacağımızı biliyorduk. Onlar kazandılar. Son hücumu iyi oynayamadık." yorumunu yaptı.

Ivanovic, müsabakanın ardından Pınar Karşıyaka’dan iki yardımcı antrenörün kendi yardımcı antrenörlerine fiziksel müdahalede bulunduğunu ileri sürerek, bunun inanılmaz bir şey olduğunu sözlerine ekledi.