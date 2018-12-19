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Dusko Ivanovic: "Mükemmel oynamadık ama bu maç nasıl oynamamız gerektiğinin özeti gibiydi"

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. hafta maçında ağırladığı Litvanya temsilcisi Neptunas’ı 77-70 yenen Beşiktaş Sompo Japan’da başantrenör Dusko Ivanovic, kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

19 Aralık 2018, Çarşamba 00:54
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Dusko Ivanovic: 'Mükemmel oynamadık ama bu maç nasıl oynamamız gerektiğinin özeti gibiydi'

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. hafta maçında ağırladığı Litvanya temsilcisi Neptunas’ı 77-70 yenen Beşiktaş Sompo Japan’da başantrenör Dusko Ivanovic, kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, hücumda çok tutkulu oynadıklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi’nde çok kritik bir maça çıktık. Mücadelemize bu galibiyetle devam ettik. Mükemmel oynamadık ama bu maç nasıl oynamamız gerektiğinin özeti gibiydi. Sert savunma yaptık. Her maç böyle oynamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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