Dusko Ivanovic: 'Maçın ilk yarısını onların temposuyla oynadık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 15. hafta maçında deplasmanda TOFAŞ'a 89-79 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Dusko Ivanovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk 20 dakikasında oyunun içine giremediklerini belirten Ivanovic, "Maçın ilk yarısını onların temposuyla oynadık. Maçı kaybetmemizin temel nedeni bu. Bizim yaptığımız ve onların yaptığı fauller arasında büyük farklar vardı. Anlamakta zorlandık." ifadelerini kullandı.