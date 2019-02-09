Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında konuk ettiği Türk Telekom’u 85-67 yenen Beşiktaş Sompo Japan’ın başantrenörü Dusko Ivanovic, hem savunmada hem de hücumda iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ivanovic, "Bugün ciddi bir maç oynadık. Küçük hatalar vardı ama hem savunmada hem de hücumda iyi oynadık. Maçı kontrol ettik, bazı oyuncularımızın da bireysel performansları bize yardımcı oldu." diye konuştu.