Dusko Ivanovic: "Kötü oyuna rağmen maçı kazandığımız için mutluyum"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’u 90-84 yenen Beşiktaş Sompo Japan’ın başantrenörü Dusko Ivanovic, kötü oyuna rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

02 Mart 2019, Cumartesi 21:53
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Dusko Ivanovic: 'Kötü oyuna rağmen maçı kazandığımız için mutluyum'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’u 90-84 yenen Beşiktaş Sompo Japan’ın başantrenörü Dusko Ivanovic, kötü oyuna rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, "Kötü oyuna rağmen maçı kazandığımız için mutluyum. Çok kötü bir maç oynadık. İlk yarı farkı 18 sayıya kadar çıkarmamıza rağmen rakibi geri döndürdük. Sezonun en kötü basketbolunu oynadık." ifadelerini kullandı.

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