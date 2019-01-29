FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. haftasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 80-71 yenen Beşiktaş Sompo Japan’ın başantrenörü Dusko Ivanovic, Kenan Sipahi ve Phil Pressey’in savunmadaki etkili oyunlarıyla galip geldiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, zor bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "Daha önce de rakibimizle zor bir maç oynamıştık. Ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Onlar savunmada çok iyiler. Dış atışlarda çok etkililer. İlk yarıda çok zorlandık." ifadelerini kullandı.

Ivanovic, tüm oyuncularının elinden geleni yaptığını aktararak, "İkinci yarıda savunmamız sertleşti. Özellikle Rich ve Benzing’in sayıları bize yardımcı oldu. Kenan Sipahi ve Pressey’in savunmadaki baskısı ve istekli oyunları galibiyeti getirdi. İkisinin toplam 3 sayısı var ancak maçı değiştiren oyuncular oldular." değerlendirmesinde bulundu.