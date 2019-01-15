Dusko Ivanovic: 'İkinci yarıda rakibin oyununu bozduk ve kazandık'

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Promitheas’ı 96-74 yenen Beşiktaş Sompo Japan’da başantrenör Dusko Ivanovic, ikinci yarıda yaptıkları tam saha baskıyla maçı kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, maça iyi başlayamadıklarını belirterek, "Maç başında bir türlü ritim bulamadık. Çok top kaybettik. İyi oynamadık. Ancak ikinci yarıda tam saha baskıyla çok sayıda top kazandık. Maçı da çevirmeyi başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Ivanovic, bir basın mensubunun "İlk yarı ile ikinci yarıdaki oyun farkının siyah ile beyaz kadar farklı olmasının sebebi neydi?" sorusuna ise "Farkın sebebi topa baskı yapmamızdı. İlk yarıda rakibin kendi oyununu oynamasına izin verdik. İkinci yarı onların oyununu bozduk ve bu skor ortaya çıktı." cevabını verdi.