Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında sahasında Gaziantep Basketbol’a 69-63 kaybeden Beşiktaş Sompo Japan’da başantrenör Dusko Ivanovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ivanovic, Gaziantep Basketbol’un çok karakterli bir ekip olduğunun altını çizerek, "Bu sezon çok iyi oynuyorlar. Her maç ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim ise geliştirmemiz gereken şeyler var. Biz iyi savunma yapınca maçın içinde kalıyoruz. Son iki maç böyle oynamadık." ifadelerini kullandı.

Hızlı hücumlarla etkili olmaları gerektiğini ifade eden Dusko Ivanovic, "Bugün de hücumda aldığımız acele kararlar maçı kaybettirdi. Maç başına bulduğumuz kolay basketler daha çok olmalı. Takımım ne kadar çok koşarsa o kadar sayı bulacak. Hücumu yavaşlattığımız sürece daha az sayı bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.