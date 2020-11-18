Dusko Ivanovic: Bence bu çok önemli bir galibiyet

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde konuk ettiği temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşısında 86-68 ile galibiyete ulaşan Baskonia'nın koçu Dusko Ivanovic, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Ivanovic, "Bence bu çok önemli bir galibiyet. İkinci yarıda hücumda durağan kaldığımız, top kayıpları yaptığımız, kötü oynadığımız bir dönem oldu ama sonunda maçı iyi kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Bu EuroLeague ve bu maçı düşünecek vaktimiz yok. Şimdi bir sonraki maçı düşünüyoruz. Bu işte sabırlı olup yaptıklarınıza inanmalısınız. Bazen kaybedersin, bazen kazanırsın ama önemli olan devamlılık ve inanç" dedi.