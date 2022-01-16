Dusan Vlahovic Arsenal yolunda

Bu sezonun en formda ve ara transferin en gözde isimlerinden olan Fiorentina’nın Sırp forveti Dušan Vlahovic birçok talibi olmasına rağmen Arsenal ile sözleşme imzalamaya çok yakın.

Pierre-Emerick Aubameyang’ın kadro dışı kalması, Folarin Balogun’un Middlesbrough’a kiraya verilmesi sonrası Arsenal kadrosunda santrafor pozisyonunda sadece Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah’ın kalmış olması ve Lacazatte’in sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi, Vlahovic’i Arsenal’a transferi konusunda ikna etti.

Arsenal ise yükselişe geçen genç kadrosuna kaliteli bir santrafor daha eklemek isterken, Vlahovic kulübün ilk hedefi olarak belirlendi. Fiorentina sözleşmesinin bitişine 18 ay kalan Sırp oyuncusunun yüksek talepleri sebebiyle sözleşme yenilemekten vazgeçmiş durumda ve oyuncudan en yüksek bonservis bedelini elde etmek istiyor. Fiorentina CEO’su Joe Barone konuyla ilgili ‘’Dušan’ın geleceğiyle ilgili acilen karar vermesini bekliyoruz, kalmak istiyorsa da gitmek istiyorsa da bir cevaba ihtiyacımız var.’’ dedi.

Arsenal ara transfer döneminde kesinlikle bir santrafor takviyesi yapmak isterken, Dušan Vlahovic transferi tamamlanamadığı takdirde Everton’dan Dominic Calvert-Lewin veya Real Sociedad’dan Alexander Isak’tan birinin transfer edileceği öğrenildi.