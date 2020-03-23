Dusan Stojinovic kimdir? Dusan Stojinovic kaç yaşında nereli?

Galatasaray'dan Dusan Stojinovic hamlesi... Gelecek sezon uygun maliyetli futbolcular transfer etmek isteyen Galatasaray, Dusan Stojinovic'i gündemine aldı. Teknik patron Fatih Terim'in genç stoperi videolar aracılığıyla 3-4 kez izlediği ve transfere olumlu rapor verdiği iddia edildi. Luyindama'nın satılması ihtimali nedeniyle Fatih Terim'in bu transferde ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.

26 Ağustos 2000 yılında Slovenya'da dünyaya gelen Dusan Stojinovic, futbola Celje takımında başladı. 17 yaşında A Takım'a yükselen genç futbolcu stoperde görev yapıyor. 2017 yılında kısa süreli ASK Bravo'da da oynayan Dusan Stojinovic, ülke dışına hiç çıkmadı.

Kariyerinde toplam 65 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 de gol bıraktı. Slovenya U17, U18, U19 ve U21 takımlarında forma giyen Stojinovic, henüz A Milli Takım forması giyemedi.

Takımıyla 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun piyasa değeri ise 550 bin Euro. 1.87 boyunda olan 19 yaşındaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.