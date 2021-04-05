Ligdeki 16'ncı mağlubiyetini alan Bursa temsilcisinin, 4 maçlık galibiyet serisi de bu maç ile birlikte sona erdi. Bu hafta şampiyonluk yarışında iddialı bir başka takım Fenerbahçe Beko’yu sahasında ağırlayacak olan Bursa ekibinde gözler bu maça çevrildi.

Karşılaşmayı yayıncı kuruluşa değerlendiren Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Anadolu Efes’i tebrik etti. İstanbul temsilcisinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğine değinen deneyimli başantrenör, “Çok yetenekli bir takım. Çok derin bir rotasyonları var. Çok fazla yabancı oyuncuları olmadan da oynayabiliyorlar. Sadece Türkiye’nin en iyi takımı değil, aynı zamanda Avrupa’nın en iyi takımlarından bir tanesi. Bu yüzden onları kutlamak istiyorum. Bizimle ilgili çok fazla söylenebilecek bir şey yok, daha iyi oynamalıydık. Daha iyi bir enerji ortaya koymalıydık. Böyle oynamak çok kabul edilebilir bir durum değil. Anadolu Efes’e tabii ki saygı gösteriyoruz ama bu kadro ile çok daha iyi bir performans ortaya koymalıydık” dedi.

Frutti Extra Bursaspor’un deneyimli oyuncularından Tevfik Akdamar da, “Maçın başlarında iyi mücadele ettik. Maalesef sonunu getiremedik, sonlara doğru enerjimiz bayağı bir düştü. Kolay sayılara izin verdik, yapacak bir şey yok. Fenerbahçe Beko maçına hazırlanacağız, Anadolu Efes’i tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Ligde 11 galibiyeti bulunan Frutti Extra Bursaspor, 10'uncu basamakta yer alıyor.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)