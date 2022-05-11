Dusan Alimpijevic: Finaldeyiz ve bu bizim için en güzel deneyim

7DAYS EuroCup'ın finalinde temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor , deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor'un başarılı koçu Dusan Alimpijevic, zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Bulundukları noktadan duydukları memnuniyeti dile getiren Alimpijevic, "Ne söyleyebilirim ki? Finaldeyiz ve bu bizim için en güzel deneyim. Şu anda saf duygular yaşıyoruz. Bu anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Elbette şimdiye kadar yaptıklarımızın ne anlam ifade ettiğinin farkında değiliz. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız olacak ama bu kulübümüzün ve şehrimizin basketbol anlamındaki en büyük başarısı. Bu, bir final maçı yani her şeyi yeni ve farklı. Sezon içinde Virtus Bologna ile oynadığımız iki maçla kıyaslanamaz. Şu anda çok daha iyi bir ritim bulmuş durumdalar ve son dönemde inanılmaz oynadılar. Sanırım Mart ayından bu yana hiç maç kaybetmediler. Arka arkaya birçok harika zafer elde ettiler. Daniel Hackett ve Tornike Shengelia transferleriyle Play-Off maçlarına ne kadar ciddi baktıklarını gösterdiler. Güvenimiz en üst seviyede. Bu noktada bir sorunumuz yok. Önemli olan onların fizikselliğine nasıl cevap vereceğimiz. Çok temasla oynayan bir takım" dedi.

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