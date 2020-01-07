'Duruşmada Ali Koç da konuşacak'

Davayı başkan yardımcısı Erol Bilecik ile yöneticiler Fethi Pekin ve Simla Türker Bayazıt da takip etti. Hukuk işlerinden sorumlu yönetici olan Fethi Pekin, duruşma öncesi açıklamalarda bulundu. Pekin, “Son celsede alınan ara kararları kamuoyu ve camiamız biliyor. Firari sanıklar hariç, sanıkların ifadelerinin verilmesi tamamlandı. Bu celsede 17 Ocak’a kadar şikayetçiler, mağdurlar ve tanıkların ifadelerine geçilecek.

Önümüzdeki hafta içerisinde sayın başkanımız Ali Koç da Fenerbahçemiz adına heyetin huzurunda beyanlarını ifade edecek. Fenerbahçe’nin bu yolda uğradığı haksızlıkları ifade edecek. Sayın başkanımızın konuşmasının son derece önemli olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.