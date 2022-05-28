11 Haziran'daki kongre yaklaştıkça, adayların stratejileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Galatasaray 'ın eski başkanlarından, bu seçimde de başkan adayı olan Dursun Özbek de özellikle futbol şubesinin şampiyonluğuna büyük önem veriyor. Büyük bir spor kulübü olduklarını, ancak kulübün lokomotifinin futbol olduğunu kaydeden Özbek, kurmaylarıyla yaptığı son toplantıda bu sezon kuracakları kadronun çok kritik olduğunu söyledi.

'Taraftar desteğini kaybederiz'

Takımdaki birçok oyuncuya Avrupa kulüplerinden talipler olduğu yönünde bilgiler aldığını vurgulayan Özbek, oyuncu satışına karşı olduğunu belirterek, "Küçülerek büyüme diye bir şey olmaz. Rakiplerimizin gerisinde kalırız. Futbolda mutlaka şampiyon olmak zorundayız. Yoksa taraftar desteğini kaybederiz. Bunun yolu da oyuncu satmaktan değil, elimizdeki iyi kadroyu koruyup güçlendirmekten geçiyor. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda şampiyonluk kadrosu kuracağız" ifadelerini kullandı. Başkanlık koltuğunda oturduğu dönemde yapılan hatalardan dersler aldığını anlatan Dursun Özbek, "Tüm sportif faaliyetleri profesyonel ellere emanet etmeliyiz. Futbolda teknik direktör seçimi ve antrenör kadrosu yine çok önemli. Transferleri koordineli bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Geçmiş dönemde aynı menacerlerden yapılan çok sayıda transfer , ödeme zorluğu yaşadığımız vakitlerde adeta elimizi kolumuzu bağladı. Buna izin vermemeliyiz. Galatasaray'da oynamayı gerçekten isteyen, taraftarla bağ kurabilecek oyuncuları kadromuzda bulundurmalıyız" diye konuştu.

Önceliği sevgi ve huzura verdi

Bu arada kendi başkanlık döneminde üyelerle sert polemiklere giren Dursun Özbek'in, bu kez daha ılımlı bir strateji tercih ettiği ve her fırsatta, "Sevgi, huzur ve camiada birlik beraberlik" mesajlarını ön plana çıkaracağı öğrenildi. Özbek'in, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da mutlaka Galatasaray'dan bir temsilci istediği, kongreyi kazanması durumunda çalışmalarını bu yönde yapacağı belirtiliyor.

Metin Karabaş