Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, bu şekilde giderse bu ligin bitmeyeceğini söyledi.





Erden Timur, Alanyaspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık'ın maç içerisinde verdiği kararlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu maçın konuşulacak hiçbir tarafı olmadığını kaydeden Timur, şunları söyledi: "Bilerek, kasten, planlı ve bilinçli şekilde bu hale geldi. Önce bu atamayla başladı. Galatasaray düşmanlığıyla, sadece Galatasaraylıların değil, herkesin bildiği bir hakemi böyle bir maça atadılar. Basın toplantısının her kelimesiyle arkasındayız. Sadece adalet istediğimizi söyledik. Türk futbolu için önemli bir basın toplantısıydı. Biz basın toplantısında bizim hatalarımızı da söyledik. Geçmişte bu yapıların Galatasaray'ın da dahil olduğu tüm takımların lehine hareket ettiğini de söyledik. Görüyoruz ki Türk futbolunun gelişimi için adalet arayışının karşılığında, TFF'deki insanlar bu adaleti istemiyor. Adaleti sağlaması gereken erk, operasyonla ceza veriyor.









Adalet makamı, ceza verir. Ama başka bir konuda, adaletsizlikle size ceza vermeye çalışıyorsa, bu iş kokmuştur, bu iş çürümüştür. Bu kadar bariz bir adalet isteği, böyle yanıtlanıyorsa, bu durum ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. 5-6 olacak maçta 30'uncu dakikada bir karar verildi. 6-7 hakeme sorduk. Birisi tartışmalı dedi, diğerleri ise kesinlikle yanlış karar olduğunu söyledi. 30'uncu dakikada böyle bir karar veriyorsun, VAR çağırmıyor. Kırmızı kart pozisyonunda çağırmayan VAR'ın, o iptal edilen gollerdeki ofsayt çizgilerini doğru çizdiğine kim inanır? Abdülkerim'e verilen kırmızı kart. 2021'de Karagümrük - Galatasaray maçında Lens'in direkt bastığı pozisyonda kırmızı kart vermemiştin. O maçta daha neleri vardı, saymakla bitmez. Biz bunu savaş olarak nitelendirmiyoruz ama karşı taraf için savaşsa, baş üstüne. Korkulduğunu anladık. Bizim geri adım atacak çeyrek adımımız bile yok. Gerçekten adalet isteyenler geri adım atmaz. Tüm kulüplerle konuşuyoruz, herkes rahatsız. Adalet arayanlar, idealist insanlar, hiçbir şeyden korkmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor, onlardan da korkmuyoruz. Biz Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz. Zaman içerisinde bunu herkes görecek. Biz Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz. Ne kadar kararlı olduğumuzu, iyi niyetli olduğumuzu herkes görecek. Bu bir kurgu, bu kurguyu yapanları biliyoruz. Bunu onların başına yıkmamız gerektiğini de biliyoruz. Atama, MHK tarafından yapılıyor. TFF'nin içinde iyi niyetli olan insanlar var. Ama iyi niyetler beyhude. Kararlı olmanız gerekiyor."

"KOCA GALATASARAY CAMİASINA 'CİNCON 'DEMİŞ BİR İNSANIN HİÇBİR AÇIKLAMASI BİZE BAĞLAMAZ"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in dün yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Timur, "Sayın Erol Bilecik'in, koca Galatasaray camiasına 'Cincon 'demiş bir insanın hiçbir açıklaması bize bağlamaz. Fenerbahçe camiasının bu açıklamayla ilgili hiçbir şey yapmaması da üzücü. Bence Fenerbahçe'nin pozisyonunda el vardı. Hiç kimse küçülmesin. Kendi takımını savunmak küçülmektir. Herkes Türk futboluna sahip çıksın diye biz bunu yapıyoruz. Herkes kendisi lehine yapılan hatayı bizim gibi mert şekilde söyleyecek" ifadelerini kullandı.









"BUNLAR KÖKÜ OLAN YAPILAR. KÖKLERİNİ KAZIYANA KADAR MÜCADELE GEREKECEK"

Kötü niyetli yapıların 3-5 haftada kurulmadığını kaydeden Timur, "Bunlar kökü olan yapılar. Köklerini kazıyana kadar mücadele gerekecek. Buradaki en önemli şey herkesin bir arada olması. Halkın gücünden daha büyük güç yok. İyilik, kötülüğe karşı her zaman galip gelir. Ucuz bir kötülük hadisesi var. Bizim kararlılığımız buna galip gelecek. Biz öyle mücadele edeceğiz. Biz her şeyi göze aldık. Bizim bu cesaretimiz, TFF'nin de tüm takımların da işine yarayacak" şeklinde konuştu.

5 yıldır herkesin bağırdığını ancak hiçbir şeyin değişmediğini dile getiren Timur, bir şeylerin değişmesi için daha radikal şeylerin gerektiğini ve kendilerinin bu adımları atmaya hazır olduklarını belirtti.

Erden Timur son olarak bu şekilde giderse ligin bitmeyeceğini söyleyerek, "Biz bitirmeyiz. Böyle gidebilmesi mümkün değil. Basiretsiz bir yapı. Böyle lig yönetilmez. Getirin yabancı hakemleri yönetsinler. Bu gemi batmış. Yosunun içerisinde biz mücadele ediyoruz. Bunu herkesin kabul etmesi lazım" dedi ve sözlerini noktaladı.





Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Daha önce TFF'ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye her şeyi gösterdik, her pozisyonda bize hak verdi. Peki sayın başkan, bunlar haklıysa, Galatasaray'a yapılanın önünü nasıl almamız lazım dedim. Kendisinin de bununla mücadele ettiğini, bir kısmının önünü kestiğini ama bir kısmının da içeride olduğunu kendisi ifade etti. Sayın Büyükekşi'ye bunu hatırlatıyorum. Lütfen sözlerinizin arkasında durun. Bunun temizlenmesi için gerekeni yapın. Beni tanıyan herkes bilir. Kişisel, şahsi menfaatlerime uymayan konularda konuşma yapmam. Artık, bıçak kemiğe dayandı, buradan öteye köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Söyleminizin arkasında durun" dedi.









Dursun Özbek, Alanyaspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık'ın maç içerisinde verdiği kararlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün yaşananların kendilerinin beklemediği bir şey olmadığını söyleyen Özbek, şöyle konuştu: "Bugün, hepiniz seyrettiniz. Bu beklemediğimiz bir şey değildi. Böyle bir hakem tavrını bekliyorduk. Çünkü iki haftadan beri, Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, bizim söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Tüm başkanlarla, herkesle konuşuyoruz. Herkesle mutabakatımız var. Evet, Türk futbolunda adaletin eksikliğini herkes hissediyor. Adaletin eksikliği Türk futboluna zarar veriyor. Ali Palabıyık sahneye çıkıyor. Nasıl bir hakem olduğuyla ilgili detaya girmeye gerek yok. Herkes açıp bakarsa görür. Değerli TFF, değerli MHK, değerli hakemler. Galatasaray'ın önünü iki kırmızı kartla falan kesemezsiniz. Görevini tam yapmadı Ali Palabıyık. 3-5 tane kırmızı kart gösterip, Galatasaray'ı hükmen mağlup etmesi lazımdı. Daha önce TFF'ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye her şeyi gösterdik, her pozisyonda bize hak verdi. Peki sayın başkan, bunlar haklıysa, Galatasaray'a yapılanın önünü nasıl almamız lazım dedim. Kendisinin de bununla mücadele ettiğini, bir kısmının önünü kestiğini ama bir kısmının da içeride olduğunu kendisi ifade etti.





Sayın Büyükekşi'ye bunu hatırlatıyorum. Lütfen sözlerinizin arkasında durun. Bunun temizlenmesi için gerekeni yapın. Beni tanıyan herkes bilir. Kişisel, şahsi menfaatlerime uymayan konularda konuşma yapmam. Artık, bıçak kemiğe dayandı, buradan öteye köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Söyleminizin arkasında durun. Neler hissetiniz bu maçı seyrettiğinizde. VAR niye var? VAR ne zaman devreye girecek? Ligin 3'te birini oynadık, 3'te 2'si duruyor. Bir daha seyredin ve bakın. Bir takımın hakkını yemek, sizi rahatsız etmiyor mu? Ey Ali Palabıyık. Bu gece nasıl yastığa kafanı koyup uyuyacaksın? Maalesef konuştuğumuz kişilerin hepsi şunu söylüyor, 'Evet falan yerde ben yanlış yaptım ama çok üzgünüm.' Hakemlikte hatalar olabilir. Ama bunların konuşulmasının ardından 5-6 gün sonra bu nasıl bir intikam almaktır? Ben MHK'nın veya TFF'nin başkanı olsam, uyuyamazdım. Bu kadar hataların yapıldığı yerde, bir takımın emeğiyle oynamak, kabul edilebilir bir şey değil. Ali Palabıyık'ı çok mu aradınız değerli MHK atayıcıları? VAR'da oturanlar, sahayı izleyenler, hiç vicdanınız sızlamadı mı? Boey'e gösterilen kırmızı kart... Değerli TFF yetkilileri size sesleniyorum. Artık bu işi uzatmanın gereği yok. Ne yapacaksanız, yapın. Bizi asacak mısınız, kesecek misiniz? Ne yapacaksanız yapın. Bir santim geri adım atmayacağız, eğer gerçekten futbolda adaleti sağlayacağına dair adım attığınızı görene kadar. Galatasaray'ın tarihine bakın, Galatasaray her zaman bu mücadelelerin içinden başarıyla çıkmıştır. Ben, buradan TFF yetkililerine tekrar sesleniyorum. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ne yapacaksanız, bir seferde yapın. Ama şunu bilin ki, Galatasaray'ı hiç kimse yenemez. Galatasaray mazisinden bu güne kadarki tavırlarıyla, her zaman bu tip oyunların üstesinden gelmiştir. Bugüne kadar söylediklerimizin bir tek amacı vardı, sadece Galatasaray için değil, Türk futbolunda adaletin yeşil sahalara gelmesini istiyoruz."

"DÜDÜK ASILSA NE OLACAK? ALİ PALABIYIK'LAR BİTER Mİ?"

"Maçın hakemi Ali Palabıyık'a düdük astıracak mısınız" sorusuna Dursun Özbek, "Düdük astırma gibi bir iddiamız yok. Düdük asılsa ne olacak? Ali Palabıyık'lar biter mi? İşin bütünü itibarıyla, Sayın Büyükekşi'ye söylemlerini hatırlatıyorum. Değerli başkanım, futbolu yönetiyorsunuz. TFF'nin çok değerli yöneticileri, orada bizlere adalet dağıtmak için oturuyorsunuz. Baştan sona maçı bir daha izleyin. Galatasaray'ın 10 maçını izleyin. Sonra gelin mikrofonların karşısına çıkın ve söyleyin. Tül perde arkasından seyretmeyin, çıkın açıklama yapın. Çıkın, verilen kırmızı kartlar doğruydu deyin. Çıkın bir açıklama yapın. Adamı katlet, öldür, arkadan da seyret. Biz susmayacağız. Susmama sebebimiz kendimiz değiliz. Türk futbol camiası büyük bir camia, herkesin çabası var. Böyle basit ve manipulatif yapıların, bu işin içinde olmaması lazım. Sizden açıklama bekliyorum. Çok iyi biliyorum, bu oyuncuları daha evvel defalarca seyrettik. Siz perdenin arkasından orta oyununu seyrediyorsunuz. İnanın bana, biz çok iyi niyetle Türk futboluna hizmet etmek için görev almış kişileriz. Bu oyun sona erene kadar, susmayacağız. Ali Palabıyık çıksın açıklasın, MHK çıksın açıklasın" yanıtını verdi.

Özbek son olarak TFF'nin salı günü kulüpler için yapacağı VAR Tanıtım Toplantısı'na katılmayacağını açıkladı ve ekledi: "Çünkü sizin VAR'ınıza inanmıyorum. Daha önceki başkanlığım döneminde VAR'ın çok büyük katkıları olacağını düşünerek destek verdim. Ama geldiğimiz noktada VAR ancak Galatasaray'ın golünü iptal etmek için var."