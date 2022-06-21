Galatasaray 'da Burak Elmas'ın ardından göreve gelen Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu ekibi, Galatasaray Adası'nı ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yönetim, adanın öneminden bahsetti.

Galatasaray Adası hakkında konuşan Sarı-Kırmızılı camianın başkanı Dursun Özbek, "Biz başladık şu anda. Buranın önce molozlarının temizlenmesi lazım. Daha sonra kapalı anlarının oluşturulması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın en büyük problemlerinden bir tanesiydi"

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü ve mevcut antrenör Domenec Torrent hakkında konuşmak istemeyen Özbek, "Şu andaki gündemimiz ada. Galatasaray Spor Kulübü'nün en büyük problemlerinden bir tanesiydi. Sevgili Erden kardeşime çok teşekkür ediyorum. Büyük özveriyle çalışıyor. En kısa sürede hizmete açılacak." dedi.

Erden Timur: "En kısa sürede çalışmaları tamamlayacağız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Erden Timur ise "Burası bir ada olduğu için her zaman çalışamıyorsunuz. 7-24 izin verildiği sürece vakit kaybetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkanımızın talimatı doğrultusunda en kısa sürede çalışmaları tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

Metin Öztürk: "Burası bizim için bir sembol"

Dursun Özbek yönetiminden Metin Öztürk, şunları ifade etti: "Biz başkanımızın liderliği altında her yere koşuyoruz. Başkanımızın başlattığı çalışma en kısa zamanda sonuçlanacak. Rahmetli babam 30 sene burada müdürlük yaptı. Burası bir sembol bizim için."