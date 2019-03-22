Geçtiğimiz sezon Fransa 2’de oynadığı futbol ve attığı gollerle adından bahsettiren, Nimes’in Lig 1’e çıkmasında büyük katkıları olan Umut Bozok’un yaklaşık 2 sene önce Galatasaray’a sembolik bir fiyata önerildiği ortaya çıktı.

Lucescu, Umut Bozok’u milli takıma almamıştı

38 maçta attığı 25 golle milli takıma kadar yükselmeyi hak etmesine rağmen özellikle Lucescu tarafından yetersiz bulunan Umut Bozok’un menajer Ali Sapan aracılığıyla Galatasaray’a neredeyse bedavaya teklif edilirken, dönemin başkanı Dursun Özbek’in yetenekli golcüyü onaylamadığı öğrenildi. Nimes’ten neredeyse bedavaya çıkarmak üzereyken sarı kırmızılı kulübün ilgilenmemesi nedeniyle bu transferin yarıda kaldığı belirtilirken, 22 yaşındaki forvetin de Galatasaray’ı çok istediği ifade edildi.

Bu sezon Lig 1’de 23 maçta 2 gol 3 asist yapan Umut Bozok’un transfer değeri 6 milyon euro’ya kadar çıkarken, Türkiye U21’de 11 kez forma giyen oyuncu 5 maçta 3 gol kaydetti.

Kaynak: Akşam