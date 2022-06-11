Galatasaray Spor Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Eşref Hamamcıoğlu ile yarışan ve nefes kesen seçimi kazanarak Sarı Kırmızılı ekibin 39. Başkanı olan Dursun Özbek, geçmişten aldıkları dersleri ve yaptıkları doğruların tecrübesini Sarı Kırmızılı ekibe hizmet için kullanacaklarını dile getirdi. Özbek, camianın içinden geçtiği bu zor dönemde sorumluluk almasının boynunun borcu olduğunu ifade ederken Galatasaray taraftarı, tecrübeli futbol adamının kariyerini araştırmaya başladı. 2015-2018 yılları arasında Galatasaray başkanlığını yürüten Dursun Özbek ile ilgili detaylar haberimizde.

Dursun Özbek kimdir, serveti ne kadar? Dursun Özbek nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

25 Mart 1949 tarihinde Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dünyaya gelen Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sona İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini 1974 yılında bitirdi. İTÜ Spor Kulübü'nde hem üniversite takımında, hem de Amatör 1. Küme'de futbol oynadı.

Tam adı Dursun Aydın Özbek olan tecrübeli isim, 1972 yılında otomotiv sektöründe çalışmaya başladı. Kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte Taksim'de, Talimhane'de 6 metrekarelik bir dükkanda yedek parçacılığa başladı. 1988 yılından beri de turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul'da, Antalya‘da Kimeros ve Mabiche otelleri ile hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam etmektedir.

Özbek, 2011 yılında Galatasaray‘ın başkanı Ünal Aysal‘ın kadrosunda yer aldı, ama kısa bir süre sonra kendi isteğiyle görevi bıraktı. 2014 yılında 25 Ekim 2014 tarihinde Duygun Yarsuvat Galatasaray'ın başkanı seçildikten sonra Galatasaray SK Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu.

23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısındaki seçimde eski başkan Duygun Yarsuvat‘ın desteklediği Dursun Aydın Özbek Galatasaray'ın 36. Başkanı olarak seçildi. 20 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda rakibi Mustafa Cengiz'e yenildi. Galatasaray Başkanlığı ve Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Fransızca ve İngilizce bilen Dursun Aydın Özbek, evlidir ve 2 çocuğu var.

Dursun Özbek'in listesinde kimler var?

Yönetim Kurulu:

Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.

Denetim Kurulu:

Asil: Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu.

Yedek: Merve Deniz Örken, Hasan Can Külahçıoğlu, Canan Dilara Kızılyalın Uç.

Sicil Kurulu:

Asil: Mehmet Çağatay Altınlı, Kenan Altıntaş, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan.

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Yakup Peker.

Disiplin Kurulu:

Asil: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Hasan Mehmet Tirali, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Yedek: Ali Güray Kızılay, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Günran Çalın, Ahmet Mert Gülşen

Dursun Özbek'in projeleri neler?

Daha önce Galatasaray'da başkanlık koltuğunda oturanDursun Özbek, bugün gerçekleşecek seçim öncesinde de çok iddialı. Geçmiş tecrübesiyle kulübü yeniden ayağa kaldırmak istediğini söyleyen Özbek, "Mevcut sorunları bildiğimiz gibi, çözümlerimiz de hazır" derken, projelerini ve hedeflerini şöyle sıraladı:

"Galatasaray Adası, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, Alt Yapı Reformu, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış projelerimizi, Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtarmak için hazırladık. Bu projeler bizi önce mali bağımsızlığa sonra da sürdürülebilir başarıya götürecek."

'En sıkıntılı dönemdeyiz'

117 yıllık Galatasaray tarihinin en kritik seçimine doğru gittiklerini vurgulayan Dursun Özbek, "Ben hiç mali olarak bu kadar sıkıntılı, birlik olarak bu kadar problemli, gelecek kaygısı bu kadar yüksek bir dönem görmemiştim. Bu dönemde de arkadaşlarım sıkça 'Bu zor zamanda ortaya çıkmazsan ne zaman çıkacaksın' dediler. Artık benim için kaçmak, Galatasaray'a yapılacak bir ihanetti. Bu yüzden aday olmayı kabul ettim. Zaten her ne kadar tablo bu kadar karanlık gözükse de bu karanlıktan çıkmanın yolu da var. Biz de o yolu Galatasarayımız'a sunmak için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

'9.5 milyar TL nakit akışı'

Camianın ve taraftarın beklentisinin farkında olduğunu kaydeden Özbek, "Hazırladığımız 11 proje ile hem Galatasaray’a mali bağımsızlığını kazandıracağız hem de 2026 sonuna kadar yaklaşık 9.5 milyar TL net nakit akışı sağlayacağız Bu projeler hayata geçirilirken hiçbir branşta küçülmeye gitmeyeceğiz. Mali bağımsızlığımızı inşa ederken sportif başarıyı hedeflemekten geri durmayacağız. Önceki başkanlık dönemimde olduğu gibi iyi kadro, iyi teknik direktör ve mücadele ruhu ile taraftarımızın beklentilerini karşılayacağız. En az 4 oyuncu alarak futbol takımımızı güçlendireceğiz. Hedefimiz iskelet kadromuzu korumak. Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda kupalar ve şampiyonluklar elde etmek istiyoruz."