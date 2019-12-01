Durmuş Ali Tınkır: Pişman değilim

Milli maç sonrası asker selamı verdiği için kulübü Olympiakos’tan gönderilen milli hentbolcu Durmuş Ali Tınkır, Yunan kulübünün saygısızca bir süreç izlediğini söyledi.

Tınkır, 27 Ekim’de Eskişehir’de oynanan 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup maçında Belçika’yı yenen Türk Milli Takımı’nda galibiyet sonrası asker selamı vermesinin ardından Yunanlı taraftarların sosyal medyada hedefi haline geldi.

İşte olayları başlatan asker selamlı fotoğraf...

‘Kulübüm saygısızca bir süreç izledi’

Tınkır konuyla ilgili şunları söyledi: “AEK ve Olympiakos taraftar grupları tarafından fotoğraflarımız paylaşılarak, ’Bizim sporcularımız bunu yapamaz, yönetimin gerekeni yapmasını istiyoruz’ ifadeleri olayın büyümesini sağladı. Bize konuşma yasağı geldi. Bunu da olayın büyümemesi adına istediler. Çünkü bizi takımda tutmak istiyorlardı. Daha sonra taraftar gruplarının olayı büyütmesi ve sponsorlardan gelen baskılar neticesinde beni takımdan gönderdiler. Açıkçası takımım bu konuda saygısızca bir süreç izledi. Konuyla ilgili ne benden açıklama istediler ne de bana açıklama yaptılar. Takımımın faaliyetlerine katılmayacağımı internetten öğrendim. Kesinlikle pişman değilim. Ortada zaten pişman olunacak bir hareket yok.”

Basir Gülüm/AA