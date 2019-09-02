Durmisi de geliyor

Fenerbahçe’nin durmaya niyeti yok. Sarı-Lacivertliler bugün de Lazio’nun Danimarkalı sol beki Riza Durmisi’yi İstanbul’a getirip imzayı attıracak.

02 Eylül 2019, Pazartesi 06:01
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Durmisi de geliyor

Fenerbahçe'de bir süredir sol bek takviyesi rafa kalkmıştı. Yönetim, transferin bitimine saatler kala bu konuda da gaza bastı. Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen Riza Durmisi’nin işini bitirdi. Dün yapılan görüşmelerin ardından her konuda anlaşma sağlandı. Danimarkalı sol bek, Lazio’dan 1 yıllığına kiralanacak. 25 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul’da olacak. Sakatlığı var Riza Durmisi, 16 Temmuz’dan beri kasık sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak. Bu nedenle hazırlık maçlarının çoğunda görev yapamadı. Danimarkalı oyuncu, ligdeki Sampdoria ve Roma karşılaşmalarında da kadroya alınmadı. Yönetim, Durmisi’nin sağlık raporlarını inceletti. Bugün de detaylı bir kontrolden geçirilecek olan 25 yaşındaki sol bek, bir sorun çıkmaması halinde imzayı atacak.

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