Durmisi de geliyor

Fenerbahçe'de bir süredir sol bek takviyesi rafa kalkmıştı. Yönetim, transferin bitimine saatler kala bu konuda da gaza bastı. Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen Riza Durmisi’nin işini bitirdi. Dün yapılan görüşmelerin ardından her konuda anlaşma sağlandı. Danimarkalı sol bek, Lazio’dan 1 yıllığına kiralanacak. 25 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul’da olacak. Sakatlığı var Riza Durmisi, 16 Temmuz’dan beri kasık sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak. Bu nedenle hazırlık maçlarının çoğunda görev yapamadı. Danimarkalı oyuncu, ligdeki Sampdoria ve Roma karşılaşmalarında da kadroya alınmadı. Yönetim, Durmisi’nin sağlık raporlarını inceletti. Bugün de detaylı bir kontrolden geçirilecek olan 25 yaşındaki sol bek, bir sorun çıkmaması halinde imzayı atacak.