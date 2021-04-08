Durant'in dönüşünde Brooklyn, New Orleans'ı rahat geçti
NBA'de Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Brooklyn Nets, yıldız oyuncularından Kevin Durant'in 7 hafta sonra döndüğü karşılaşmada sahasında ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 139-111 mağlup etti.
NBA’e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nda liderlik yarışı içindeki Brooklyn Nets, sahasında New Orleans Pelicans’ı 139-111 mağlup etti.
Sakatlığı nedeniyle 13 Şubat’tan beri sahalardan uzak kalan Nets’in yıldız oyuncusu Kevin Durant, kenardan gelerek 19 dakika süre aldı. Durant, 5’te 5 saha içi isabetiyle 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti.
Nets’te Kyrie Irving 24 sayı, 6 asist, LaMarcus Aldridge 22 sayıyla oynadı.
Pelicans cephesindeyse Eric Bledsoe 26 sayı, 5 ribaunt ve Zion Williamson 16 sayı, 6 asistle mücadele etti.
Gecenin sonuçları
Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 141-137
Orlando Magic-Washington Wizards: 116-131
Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 139-111
Boston Celtics-New York Knicks: 101-99
Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 113-131
Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 102-113
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 102-93
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-96
Phoenix Suns-Utah Jazz: 117-113 (uzatmada)