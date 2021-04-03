Durant hakaret dolu mesajları nedeniyle ceza aldı

NBA yönetimi Cuma günü yaptığı açıklamada, Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant'ın sosyal medyada saldırgan ve aşağılayıcı dil kullandığı için 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Bu haftanın başlarında, aktör ve komedyen Michael Rapaport, Durant'ın kendisine gönderdiği tehditkar, eşcinsel karşıtı mesajları ifşa etmişti. Brooklyn Nets'in koçu, Steve Nash, bu olayın ardından Durant'i uyarmasının ardından yıldız basketbolcu geri adım atmıştı.

Sosyal medya hesabından özür dileyen Kevin Durant, "İnsanların kullandığım dili görmelerinden dolayı üzüntü yaşıyorum. Benden görülmesini ve duyulmasını istediğim kelimeler değildi" ifadelerini kullanmıştı.

21 maçtır forma giyemiyor

Bu sezon maç başına 29.0 sayı, 7.3 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları tutturan 32 yaşındaki basketbolcu, sakatlığı nedeniyle takımının son oynadığı 21 maçta forma giyemedi.