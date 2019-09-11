Dünyanın en iyileri bir kez daha Marmaris’te

Geçen sene 8 yıl aradan sonra yeniden Dünya Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Türkiye, bir kez daha dünyanın en iyilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Aralarında ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin de bulunduğu dünyanın en hızlı ve cesur ralli pilotları, Marmaris’in zorlu bir o kadar da doğa harikası parkurlarında mücadele edecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda son 6 sezonu zirvede tamamlayan Red Bull sporcusu Ogier, geçen sene istediği gibi tamamlayamadığı Marmaris’te bu kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Şampiyonluk yolunda belirleyici olacak Türkiye Rallisi’nde birincilik arayan Fransız pilot, bu sayede hem sezonunun üçüncü zaferine ulaşmak hem de üst üste 7’nci şampiyonluğunu kovalamaya devam etmek istiyor.

Motorsporlarını çok seviyoruz diyenlerin yakından takip ettiği Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan Sebastien Ogier, sezonun bitimine dört yarış kala topladığı 165 puanla genel klasmanda üçüncü sırada yer alıyor. Pilotlar sıralamasının zirvesinde Ott Tanak yer alırken, bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 172 puanla ikinci basamakta bulunuyor.

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İHA