Dünyanın en geniş katılımlı online olimpik antrenmanı yapıldı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), olimpiyat şampiyonu sporcuların da katılımıyla dünyanın en geniş katılımlı online antrenmanını düzenledi. IOC’den yapılan açıklamada, "Olimpik Gün" olarak kutlanan 23 Haziran’da sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe ilişkin rakamlar paylaşıldı.

Aralarında olimpiyat şampiyonlarının da olduğu 47 farklı branştan 141 sporcunun katıldığı online antrenmanın, sosyal medyada 14,5 milyon etkileşim aldığı belirtildi. Sporcuların canlı yayında özel antrenman tekniklerini de paylaştığı organizasyonun bugüne kadar düzenlenen en geniş katılımlı online antrenman olduğu kaydedildi.