Dünyanın en çok indirilen mobil oyunu Türkiye’den

Dünyada oyun pazarı en hızlı büyüyen sektörler arasında yer alırken, Türk oyun girişimcileri bu alanda bayrak taşıyıcılığı üstleniyor. 2021 Ocak ayında Nebih Başaran tarafından 7 kişilik bir ekiple kurulan Garawell Games, bugün mobil platformlarda ulaştığı indirme sayılarıyla tüm dünyada adından söz ettiriyor. Şirketin, global oyun yapımcısı Supersonic Studios ortaklığıyla 2021 Mart ayında yayınladığı Bridge Race isimli oyun, 120 ülkede mobil platformların zirvesine yerleşip, dünya genelinde 50 milyonun üzerinde indirme sayısına ulaştı. Böylelikle Türk geliştiricilerin oyunu, Nisan ayında dünyada en çok indirilen mobil oyun olma başarısını gösterdi.

“Tüm dünyaya oyun ihraç etmeye devam edeceğiz”

İlk oyunlarıyla tüm dünyada zirveye oturan şirketin kurucusu ve CEO’su Nebih Başaran, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkemizde ve dünyada mobil penetrasyon çok hızlı büyürken, oyun oynama alışkanlığı da tüm yaş gruplarında hızlı bir şekilde artıyor. Bugün mobil oyunlar eğlence sektöründe çok önemli bir payı kaplarken, bu gelişmeyi ülkemiz oyun geliştiricileri için de bir fırsat olarak görüyorum. Türkiye’deki oyun girişimlerinin ihracat potansiyelleri çok yüksek. Garawell Games olarak 7 kişilik bir ekiple başladığımız yolculukta önemli yatırımlar aldık ve artık oyunumuz dünyanın dört bir yanına ulaşarak zirveye yerleşti. Ülkemizin bu sektörde sahip olduğu yeteneği ve potansiyeli de göstermesi sebebiyle, böyle bir başarıya imza attığımız için çok mutluyuz. Türkiye’den dünyaya değer yaratan oyunlar ihraç etmek ve listelerde üst sıralarda kalmak istiyoruz. Ekip olarak büyük bir tutkuyla yeni oyunlar için hazırlanıyor, önümüzdeki süreçte farklı başarılara da imza atacağımıza inanıyorum.”