Dünyaları kaldıran Türk: Osman Kalçın

21 yaşındaki sporcu, ev ortamında çalışarak bunu başardı. Kalçın, “Benden önceki rekor 102.5 kiloydu, ben ilk hakkımda 102.5 kilo kaldırdım ve dünya rekoruna ortak oldum. Daha sonra 105 kilo kaldırdım ve yeni bir dünya rekoru kırdım ve son hakkımda ise 112.5 kilo kaldırarak ki, bu benim kilomun 2.2 katına tekabül ediyor, üçüncü dünya rekorunu kırdım ve 3 dünya rekoru ile evime döndüm. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonu oldum. Yarışmada yaklaşık 600 kadar Rus sporcu vardı ve biz sadece 4 Türk oradaydık. Benim sıram geldiği zaman tek düşündüğüm şey rekordu ve bunu başardım” dedi.

İzzet Nazlı (DHA)



