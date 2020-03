Sağlık ve güvenlik tedbiri dolayısıyla evlerinde kendini güvenceye alan tüketiciler dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor. Son 5 senede trend haline gelen espor sektörü sporun durma noktasıan geldiği corona virüs döneminde önemini 2 kat daha arttırdı. Peki esporu bu kadar değerlendiren kriterler neler?

Öncelikle internet üzerinden yan yana gelmeden bir rekabet ortamı oluşturması ve ksııtlı imkanlarla yüksek gelir sağlama imkanı esporu değerli hale getiren en önemli kriterler. Durum bu ike esporda hangi oyunların olduğunu bilmekte fayda var.

İşte en popüler espor oyunları...

1-League of Legends

League of Legends, beş güçlü şampiyondan oluşan iki takımın birbirlerinin üslerini yok etmeye çalıştığı takım çalışmasına yönelik bir strateji oyunudur. 140'dan fazla şampiyonun arasından seçimini yaparak zafere giden yolda destansı oyunlar yap, rakibini katlet ve kuleleri yık.

Takımının rakip merkeze ulaşabilmesi için en az bir koridoru temizlemesi gerekir. Kuleler ve inhibitörler sana engel olan savunma yapılarıdır. Koridorlarda üç kule ve bir inhibitör bulunur. Merkezleriyse iki kule savunur. Kuleler rakip minyon ile şampiyonlara hasar verir ve ait oldukları takım için Savaş Sisi'nin içinde sınırlı bir görüş sağlar. Hasar almamak ve koridorda ilerlemek için, bu yapılara önünde minyonlar varken saldırmak en mantıklı çözüm. KULELER

Kuleler rakip minyon ile şampiyonlara hasar verir ve ait oldukları takım için Savaş Sisi'nin içinde sınırlı bir görüş sağlar. Hasar almamak ve koridorda ilerlemek için, bu yapılara önünde minyonlar varken saldır. Her bir inhibitörü bir kule korur. Bir inhibitör yıkıldığında, onun bulunduğu koridorda birkaç dakika boyunca süper minyonlar harekete geçer. Daha sonraysa inhibitör yeniden devreye girer ve süper minyonlar ortaya çıkmayı bırakır.

Koridorların arasında orman bulunur. Tarafsız canavarlar ve orman bitkileri burada yer alır. En önemli canavarlar Baron Nashor ve ejderlerdir. Bu birimleri kesmek takımın için özgün güçlendirmeler kazanmanı sağlar ve oyunun gidişatını değiştirebilir. Sağlam bir takım kompozisyonu için önerdiğimiz beş konum var. Her koridorda belli başlı şampiyonlar ve roller bulunur. Hepsini dene ve sana hitap eden koridoru seç.

Şampiyonunu iyi seç

Şampiyonlar oyun ilerledikçe seviye atlamak için deneyim kazanarak ve daha kuvvetli eşyalar almak için altın biriktirerek güçlenir. Bu iki noktaya dikkat ederek rakibin üstünde baskı oluşturabilir ve onların üssünü yok edebilirsin. Şampiyonlar beş ana yeteneğe, iki özel büyüye ve yedi eşya yuvasına sahiptir. Şampiyonun için ideal yetenek açma sırasını çözmek, doğru sihirdar büyülerini seçmek ve işlevsel eşyalar almak takımının başarıya ulaşmasını sağlar.

2-CS:GO

Tam açılımı Counter Strike Global Offensive (CS Küresel saldırı) olan Counter Strıke serisinin en çok satan ürünüdür. Oyunun Geliştiricileri, Valve ve Hidden Path Entertainment'dir.Oyun Ağustos 2012 de piyasaya sürülmüştür. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz ben dahil dünya çapında birçok kişinin beğendiği bir oyundur. Her sene dünya çapında Takımlar arası Türkiye Takım’ınında birinci olduğu izlemesi zevkli turnuvaları var. Oyunda yetenek grupları vardır.İlk başladığınızda sizin bir yetenek grubunuz olmaz bunun için 10 tane rekabetçi maç oynamanız gerekmektedir gerekmektedir.Bu rekabetçi maçları oynadıktan sonra sizi yetenek grubunuza yerleştirir.Yetenek grubunuza yerleştikten sonra oynadığınız rekabetçi maçlara yetenek grubunuza göre insanlar gelir ve onlarla oynarsınız.Oyun ilk zamanlarda hemen ölmeniz gibi sebeplerden zor gelebilir ama oynamaya alıştıktan sonra sizde oyundan çoğu insan gibi zevk alabilirsiniz.

3-FIFA

Futbol oyunlarının babası haline gelen FIFA, espor dünyasının en revaçta olan oyunlarından biri. Turnuvaları henüz resmi anlamda tam profesyonel hale getirilmemiş olsa bile oyuncuları şimdiden dünya çapında birer yıldız rolündeler. Ülkemizde de bu rolü üstlenen en iyi oyuncu olarak İsmail Can 'İsopowerr' Yerinde biliniyor. FIFA rankings sıralamasında ilk 50'de yer alan oyuncu sık sık uluslararası üst düzey turnuvalarda ülkemizi ve takımı Futbolist'i temsil ediyor.

Fransa'da da her Ligue 1 takımının bir espor FIFA takımı var ayrı bir ligde bu oyuncular lig usulü karşılaşıyorlar. Yakında bu durumun liglerde zorunluluk haline geleceği konuşulan konulardan. FIFA'nın oyun olarak tercih edilme sebebi ise lisans anlaşmaları daha fazla olması.

4-ZULA

Ülkemizin espor alanında dünyaya açılan kapısı, Türkiye’de espora ve esporculara en çok yatırım yapan kurumlardan biri olan InGame Group Zula'yı oyun alanında pazarlayarak büyük bir adım atmayı başardı. Espor alanında kendisine ait bir yer olan Nonstop Zula Espor Merkezi'ni de açan InGame Group, her geçen gün daha fazla oyunseverle bir araya gelmeye devam ediyor. Zula, ücretsiz bir çevrimiçi FPS oyunu. Yani Zula "Free to Play" oyunlar kategorisinde yer alan oyunlardan birtanesi. Oyunu oynamak için bir ücret gerekmiyor.

Oyun sesler ve müzikler bakımından iyi durumda. Alışıra gelmiş FPS oyunu seslerini barındırıyor ancak oyunun sesleri daha bir gerçekçi olmuş. Zula oynanabilirlik açısından gayet iyi durumda. Çoğu işletim sistemi ve çözünürlükle optimize olma yeteneğine sahip olan oyunmuzda kötü bir internet bağlantımız yoksa hiçbir donma yada grafik kaybı yaşamazsınız.

Aktif Klan sıralamasına göre 512 Zula takımının dahil olabileceği Rekabet A, B, C ve D gruplarından oluşan turnuva sistemidir. Takımların tekli eleme formatında oynayarak Zula Süper Ligi’ne yükselmeye çalıştıkları Rekabet Turnuvası’nda, her bir grupta ilk 16’ya kalan takımlar kıyasıya yarışıyorlar.

5-Overwatch

Overwatch, Blizzard’ın ana yatırımı olan OWL (Overwatch League) sayesinde, rekabeti izleyicilere düzenli olarak taşıdığı için bu izlenme sayılarına ulaştı. 2018’den bu yana kendine pek fazla büyük yenilik katmayan Overwatch Ağustos-Eylül arasında yaptığı OWL Sezon 2 ve ülke takımlarının katıldığı Dünya Kupası etkinlikleriyle izleyici kazanmayı başardı ve bu da onların bu listeye 4.sıradan girmesini sağladı.

Oyunun hikayesi

Küresel çatışma zamanında savaşlardan dolayı paramparça olmuş bir dünyaya barış getirmek üzere çeşitli kahramanlar bir araya gelerek uluslararası bir özel tim oluşturdu: Overwatch. Bu özel tim çatışmaları bitirdi ve on yıllar boyunca dünyaya barış ortamı sağlayarak keşif, yenilik ve gelişme çağını başlatmış oldu. Ancak yıllar içerisinde Overwatch’un etkisi giderek azaldı ve sonunda da dağıldı. Overwatch artık yok, ama dünyanın hala kahramanlara ihtiyacı var. Oyun altışar kişilik iki takımdan oluşuyor ve takımlarda aynı karakter birden fazla kişi tarafından seçilebiliyor. Bunun yanında oyun sırasında base noktasına giderek kahramanınızı değiştirebilirsiniz, yani takımın ihtiyacına göre tank, destek veya saldırı karakterlerini tercih etmeniz mümkün. Oyundaki haritalar farklı dünya şehirlerinden oluşuyor.

6-Dota

Senelerdir bu oyunun Dünya Kupası diyebileceğimiz The International’da verdiği büyük ödüllerle akıllara kazınan Dota 2, Overwatch ile hemen hemen aynı kaderi paylaşarak 2019’da istediği izlenmelere ulaşamadı. Bunun sebebi ise sene içerisinde yaptığı turnuvaların sayısının rakiplerine göre az seviyede kaldı. Şimdilerde ise yeniden bir toparlanma dönemine girdi.

Oyunda” Sentinel” ve ” Scourge” olmak üzere iki rakip taraf vardır. Sentinel sol alt köşede, Scource ise sağ üs köşede bulunur. Bu rakip tarafları birbirine üç ana yol bağlar. Bu yollar üzerinde iki tarafında ikişer adet kulesi vardır ve belirli aralıklarla çıkan bilgisayar kontrolünde olan creep’ler savaşır. Kahramanlar seviye atlamak ve yeteneklerini güçlendirmek için creep’lere ihtiyaç duyarlar. Ayrıca düşman oyuncuların kahramanlarını öldürmek ve natural creep olarak adlandırılan belirli spotlarda çıkan creep’lerden de seviye puanı kazanmaları mümkündür. En çok altın ve seviye puanı düşman kahramanlar öldürüldüğünde kazanılır.

7-Fortnite

"Left 4 Dead ile Minecraft karışımı" şeklinde tanımlayabiliriz oyunu. İster tek başınıza, ister dört arkadaş bir araya gelip oynayabileceğiniz Save the World’de düşmanımız zombi benzeri yaratıklar. Oyundaki amacımızsa her görevde rastgele oluşturulan haritalarda hem kaynak toplamak, hem görevin gerektirdiği yapıyı inşa etmek, hem de düşman dalgalarını püskürtmek. Fortnite’ı sadece BR moduyla tanıyanların hayal bile edemeyeceği kadar zengin bir içeriğe sahip olan Save the World, bir yandan da BR’ye önümüzdeki dönemde gelecek olan içeriklerin habercisi aslında. BR çıkmadan önce oyunun ilk ayında 1 milyon satış barajını geçtiğini de belirteyim ki Save the World’ün nasıl oynanası ve alınası bir değer olduğunu daha kolay anlayabilirsiniz.

Battle Royale modunda 100 oyuncu aynı haritaya atlıyor ve hayatta kalan son kişi ya da takım olmaya çalışıyor. Fortnite BR’yi tabii ki PUBG ile kıyaslamak mümkün ancak iki oyun arasında ciddi farklılıklar bulunuyor. Öncelikle Fortnite BR’nin inşa özelliği mevcut ki bu özellik oynanışa ve maç sonuna ciddi şekilde etki ediyor çünkü oyunculara kendilerini koruyacak yapılar, hatta kaleler yapma fırsatı sunuyor. Öte yandan haritası PUBG’nin haritasına göre daha küçük olan Fortnite BR’de herhangi bir ulaşım aracı bulunmuyor ki zaten buna gerek de kalmıyor. Bir diğer önemli farksa Fornite BR’deki silahlardan çıkan kurşunların gerçekçi "shooter" oyunlarındaki gibi direkt olarak nişan alınan noktaya gitmemesi, yani mermilerin nispeten saçılarak ilerlemesi. Tüm bu farklar bir araya gelince de PUBG’nin simülasyona yakın oynayışından ziyade daha "casual" ve eğlencelik bir oyun tecrübesi sunuyor.

8-PUBG

PUBG, son dönemde oyun dünyasına damga vuran, 100 oyuncunun tek bir harita üzerinde birbirini yoketmeye çalıştığı; bireysel, iki kişi veya grup halinde oynanabilen, aksiyon tabanlı ve çok oyunculu bir multiplayer oyunudur. Oyunda bir uçağın içinde toplanmış olan oyuncular belirledikleri noktalara paraşütle atlayarak adadaki imkanlarla görevleri yapmaktadırlar. Bir oyuna yaklaşık olarak 100 kişi dahil olmaktadır. Son yıllarda özellikle gençler olmak üzere her yaştan insan online bilgisayar oyunlarını aktif şekilde oynamaktadır. Genel olarak ‘'Knight Online'' ile başlayan online oyun çılgınlığı ‘'Metin2, World of Warcraft, Dota, Counter Strike, League of Legends'' gibi bir çok online oyun ile kullanıcı kitlelerini çok üst seviyelere taşıyarak ülkeler arası takımlarla büyük turnuvaların oluşturulmasına vesile olmuştur. Son olarak ortaya çıkan ve herkesin büyük beğenisini toplamayı başaran oyun PUBG olmuştur. Bu oyun Steam platformundan ücreti karşılığında satın alınabilmektedir. Steam, birçok bilgisayar oyununun orijinal versiyonlarının satın alınabildiği çok büyük bir oyuncu platformudur. PUBG de kullanıcı kitlesinin artmasıyla birlikte Steam üzerinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran oyunlar arasına girmiştir.

9-NBA 2K

Basketbolseverlerin de NBA Live'ın ömrünü tüketmesi ve yeterince kaliteyi yakalayamaması sonrası NBA 2K serileri tüm dünyada trend haline geldi. Ayrıca bu oyun espor alanında NBA'in de yeni gelir kapısı haline geldi. Her takımın kendi takımı ve özel oyuncuları oldu. Ayrıca maç programları da NBA takımlarının takvimleri gibi oldukça sıkışık. Tek artıları ise seyahat etmelerine gerek olmadan kulüp binasından oynamaları...