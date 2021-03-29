Dünyada oynanan 444 bin oyundan 8 bini Türk yapımı

Mobil uygulama veri analizi şirketi 42matters’ın Android özelinde gerçekleştirdiği 2021 Türkiye Mobil Oyun İstatistikleri araştırmasına göre, Google Play'de 173 bin 421 oyun yayıncısı arasında 2 bin 797'den fazla Türk yayıncı bulunuyor. Google Play'de 444 bin 258 oyun arasında Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 383’ten fazla oyun bulunuyor. Rapora göre, Türk yayıncıların oyunlarının ortalama puanı 5 üzerinden 3,94. Bu puan, tüm mobil oyunların genel ortalama puanı olan 3,78'den daha iyi bir ortalamaya gelindiğini gösteriyor.

Türk yayıncıların oyuncuları daha fazla indiriliyor

Türk yayıncıların sunduğu mobil oyunlar, oyun başına ortalama 767 bin 64 indirilmeye sahip ve tüm mobil oyunların ortalaması olan 456 bin 73'den daha fazla indiriliyor. Türk yayıncıların oyunlarının yüzde 3'ü ücretli kategorisinde bulunuyor. Oyunların yüzde 87'si reklam içerirken yüzde 28'inde uygulama içi ödemelerden yararlanılıyor. Türk yayıncıların oyunlarının yüzde 18'i ise hem Google Play hem de App Store yer alıyor.

Devlet desteğiyle oyun pazarı daha da büyüyecek

Yerli oyun geliştiricilerinin pandemiye rağmen hızla yol kat ettiklerini belirten IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Oyun geliştiricilere verilen destekler ve artan bilinç, ülkemizdeki oyun pazarının büyümesini sağlıyor. Türk oyun sektörünün çok katmanlı bir endüstriye dönüşmesi, devlet desteklerinin daha fazla girişimciyle buluşmasıyla doğru orantılı. Oyun geliştiriciler başta personel istihdam, komisyon, reklam, yurt dışı kira ve marka desteği gibi pek çok alanda destek alma olanağına sahip.” açıklamasında bulundu.