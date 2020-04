Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı, can kaybı 64 bin 691'e yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 246 bin 437 oldu. İtalya'da, son 24 saatte 681 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 15 bin 362'ye yükseldi.

Salgının başından beri toplam 124 bin 632 kişiye virüs bulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 20 bin 996'ya ulaştığı açıklandı.

İSPANYA, VAKA SAYISINDA İTALYA'YI GEÇTİ

İspanya'daki corona virüs kaynaklı can kaybı sayısı bir günde 809 artarak 11 bin 744'e çıktı. Ölümlerde son 8 günün en düşük artışı kaydedilirken, virüs bulaşanların sayısı 126 bin 168'e, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 219'a yükseldi.

İspanya, vaka sayısında İtalya'yı geride bıraktı. Fransa'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı 68 bin 605'e, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 438'e çıktı.

İNGİLTERE'DEKİ CAN KAYIPLARINDA 'EN YÜKSEK ARTIŞ'

Can kayıpları ayrıca İngiltere'de 708 artarak 4 bin 313'e, Hollanda'da 164 artarak bin 651'e, Belçika'da 140 artarak bin 283'e, Almanya'da 55 artarak bin 330'a yükseldi.

Bu arada, İngiltere'de son 24 saatte kaydedilen 708 can kaybı vakası, şimdiye kadarki 'en yüksek günlük artış' oldu.

ABD'DE 24 SAATTE 1048 ÖLÜM

ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 34 bin 196 artışla 311 bin 357'ye, ölü sayısı da 1048 artışla 8 bin 452'ye çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 126 bin 168 vakayla İspanya ve 124 bin 632 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkili olduğu bölgeler arasında New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor. New York eyaletinde vaka sayısı 11 bin 299 artışla bugün 114 bin 775'e çıkarken, New York'u 34 bin 124 vakayla New Jersey, 14 bin 225 vakayla Michigan takip ediyor. Can kaybı bakımından da New York 3 bin 565 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, bu eyaleti 846 kayıp ile New Jersey ve 540 kayıp ile Michigan izliyor.

DÜNYADA ÖLÜ SAYISI 65 BİNE YAKLAŞTI

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 65 bine yaklaştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 691'e, vaka sayısı ise 1 milyon 201 bin 473'e ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.