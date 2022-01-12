Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola, hastaneye kaldırıldı

Erling Haaland, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Mario Balotelli gibi yıldız futbolcuların menajerliğini yapan Mino Raiola hastaneye kaldırıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre dünyaca ünlü menajer Mino Raiola, İtalya Milona'da bulunan San Raffaele hastanesine kaldırıldı.

Ameliyat geçirdiği belirtilen 54 yaşındaki menajerin, sağlık sorununun ne olduğu ile ilgili bir bilgiye yer verilmedi.

Hastane yönetiminden Alberto Zangrillo, Mino Raiola'nın ameliyat geçirdiğini doğrularken, bu operasyonun bir süre önce planlandığı ve Raiola'nın gözlem altında tutulacağını açıkladı.







