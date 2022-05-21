Dünyaca ünlü Evangelion karakterleri sınırlı süreyle PUBG MOBILE’da

Livik ve Erangel haritalarına gelen yeni ‘Merkez Çember’ moduyla oyuncular, Erangel'de 19 Mayıs- 19 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek özel bir etkinlikte EVA-01'in EVANGELION'un 6. Meleğine karşı mücadelesini izleyebiliyor.

Yeni modda oyuncular, her mücadeleye özel olarak küçülen Mavi Bölge’de başlıyor ve 6.Melek’in, Başlangıç Adası’nda görünüp güçlü lazerini ateşlemeye başlamasına şahit oluyor. Haritalarında EVA-01’in ortaya çıkacağı noktayı bulan oyuncular, 6. Melek’in ölümcül yolunu izleyebiliyor.

Adayı savunmak adına kalelerden, geri saldırana kadar Melek’e ateş açılıyor. Kaleler yok edildikten sonra oyuncular isterlerse kaosun içine dalarak daha kaliteli loot toplayabiliyor ve kale duvarlarının yapısını kendi savaş stratejilerine göre değiştirebiliyor.

Savaş alanında daha fazla tedarik sandığı

Bu modla, değerli kaynaklar içeren yeraltındaki sandıklar da dahil olmak üzere daha fazla tedarik sandığı savaş alanına yayılıyor. Ayrıca mücadelenin başında, düşen takım arkadaşlarınızın silahlarıyla birlikte tekrar savaş alanına dönmesini sağlayacak sınırlı süreli bir yeniden doğma (Respawn) zamanı da olacak.

14 Mayıs’tan 19 Haziran tarihine kadar oyuncular, ikonik karakter plugsuit’leriinden tematik zırhlara, paraşütlerden sırt çantalarına kadar çok sayıda yeni ve özel EVANGELION iş birliği eşyalarına sahip olabilecekler. Ayrıca oyunculara arkadaş olacak özel bir dost da oyuna ekleniyor.

Kült klasik Evangelion’dan muhteşem görüntüler

PUBG MOBILE’ın uluslararası üne sahip JUJUTSU KAISEN ve ARCANE gibi daha önceki animasyon ve anime iş birliklerinin devamı niteliğindeki bu yeni birliktelik, kült klasik EVANGELION’ın muhteşem görüntüleri ve içerikleri eşsiz bir deneyim için PUBG MOBILE’ın ikonik savaş alanına geliyor.

Tencent Games PUBG MOBILE Dağıtım Bölüm Başkanı Vincent Wang konuyla ilgili, “EVANGELION, tüm zamanların en ünlü ve tanınan anime serilerinden biri, bu sebeple benzersiz aksiyonu ve yarının dünyasını PUBG MOBILE’a getirdiğimiz için çok heyecanlıyız. ‘Merkez Çember’ modu, dünya çapında başarılı olan ve kültürel öneme sahip birlikteliklerle mevcut ve yeni PUG MOBILE oyuncularımızın yaşayacağı deneyimi zenginleştirmek için verdiğimiz sözün devamı niteliğinde.” şeklinde konuştu.

EVA Discovery etkinliği 19 Haziran’a kadar oyunda

Ayrıca özel tematik EVA Discovery etkinliği 19 Haziran’a kadar oyun içi etkinlik olarak oyuna ekleniyor. Burada oyuncular Klasik Mod’da maç yaparak, 19 Mayıs’tan sonra Merkez Çember oynanışında aktif olacak ekstra ilerleme bonusu ile birlikte Keşif İlerlemesi kazanabilirler. İlerlemeler sınırlı süreli Evangelion temalı ödüllere çevrilebilirler. Bazı iş birliği eşyaları kalıcı eşyalara dönüştürüldüğünde özel bir indirim uygulanacak.