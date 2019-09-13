Dünya yıldızları boşta kaldı!

Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü birçok futbolcu Avrupa'da sona eren yaz transfer döneminde kulüp bulamadı. Kariyerlerinde düşüşe geçmeleri, ilerleyen yaşları ve yüksek kazançları gibi gerekçelerle kulüplerinin geçen sezon sonunda kendileriyle yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı futbolcular yaz transfer döneminde istedikleri kontratı bulamadı.

Avrupa'da yaz transfer döneminin sona ermesiyle kendisine kulüp bulamayan oyuncular arasında kariyeri boyunca 388 maça çıkan ve 73 gol atan Ben Arfa en başta geliyor.

Ayrıca Wilfried Bony, Fredy Guarin, Keisuke Honda ve Fabio Coentrao gibi isimler kendilerine kulüp bulamadı.