Şampiyonluk kutlamalarında her bir karenin hikayesi, her bir karenin değeri vardır. Ancak bir kare var ki tüm dünya ondan bahsetti, bu gösteriye hayran kaldı. Antalyaspor maçını izlemek için kent meydanına toplananlar karşılaşmanın bitiş düdüğüyle büyük bir coşku yaşamaya başladı. On binlerce kişinin aynı anda zafer çığlıkları attığı, coşkunun doruğa çıktığı o anlarda ortaya çıkan görüntüler dünyanın dilinde. Videosu sosyal medya uygulamalarında en çok paylaşılan görsel haline gelen Fırtına'nın kutlaması ilgi odayı olurken benzerlerini de geçti.

Tomorrowland'dan bile güzel

Dünyanın hayranlıkla izlediği görüntülerin ardından sosyal medya hesaplarında Trabzonspor 'un gösterisi, Belçika'nın Boom kentinde 2005'ten beri yapılan ve dünyanın en iyi etkinliklerinden biri olarak gösterilen elektronik müzik festivali Tomorrowland'daki gösterilerden bile daha etkileyici olduğu şeklinde paylaşımlar yapıldı. Trabzonspor resmi sosyal medya hesapları da Atatürk Meydanı'nda taraftarlarının yaptığı kutlamaları şampiyonluktan sonra paylaşmış ve büyük beğeni almıştı.