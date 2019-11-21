Dünya Superbike Şampiyonası’nın 2020 takvimi açıklandı

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun da mücadele edeceği yarışlar, 1 Mart 2020’de Avustralya’da başlayacak ve 11 Ekim’de Arjantin’de tamamlanacak.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın takvimi şöyle:

28 Şubat-1 Mart: Phillip Adası / Avustralya

13-15 Mart: Doha / Katar

27-29 Mart: Jerez / İspanya

17-19 Nisan: Assen / Hollanda

8-10 Mayıs: Imola / İtalya

22-24 Mayıs: Aragon / İspanya

12-14 Haziran: Misano / İtalya

3-5 Temmuz: Donington Park / İngiltere

31 Temmuz-2 Ağustos: Oschersleben / Almanya

4-6 Eylül: Portimao / Portekiz

18-20 Eylül: Barcelona / İspanya

25-27 Eylül: Magny-Cours / Fransa

9-11 Ekim: San Juan / Arjantin