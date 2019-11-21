Dünya Superbike Şampiyonası’nın 2020 takvimi açıklandı

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun da mücadele edeceği yarışlar, 1 Mart 2020’de Avustralya’da başlayacak ve 11 Ekim’de Arjantin’de tamamlanacak.
Dünya Superbike Şampiyonası’nın takvimi şöyle:
28 Şubat-1 Mart: Phillip Adası / Avustralya
13-15 Mart: Doha / Katar
27-29 Mart: Jerez / İspanya
17-19 Nisan: Assen / Hollanda
8-10 Mayıs: Imola / İtalya
22-24 Mayıs: Aragon / İspanya
12-14 Haziran: Misano / İtalya
3-5 Temmuz: Donington Park / İngiltere
31 Temmuz-2 Ağustos: Oschersleben / Almanya
4-6 Eylül: Portimao / Portekiz
18-20 Eylül: Barcelona / İspanya
25-27 Eylül: Magny-Cours / Fransa
9-11 Ekim: San Juan / Arjantin