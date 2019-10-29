Uluslararası Snooker Federasyonu (IBSF) tarafından Antalya’da düzenlenen Dünya Snooker Şampiyonası başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonu Snooker Direktörü ve Uluslararası Bilardo ve Snooker Federasyonu Oyuncular Komitesi Başkanı Muhammed Leysi, Manavgat ilçesinde düzenlenen şampiyonada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 Dünya Snooker Şampiyonası’nın Türkiye’de ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Bu organizasyonu ev sahipliği yapmak için çok çalıştıklarını belirten Leysi, yaklaşık bir yıldır organizasyon için hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye’nin 3 bant ve pool bilardoda büyük başarıları olduğunu aktaran Leysi, "Snooker Türkiye’de yeni yeni başladı. Yeni başlayan bir spor için zamana ihtiyacımız var. Umarım 4-5 senede biz de iyi bir seviyeye gelerek başarı elde edebiliriz. Şampiyonaya 43 ülkeden 240 sporcu katılıyor."dedi.

Milli sporcu Murat Teker de, seviyeyi yukarı çıkarmak için çok çaba sarf ettiklerini, şampiyonada elinden geleni yapmaya çalışacağını ifade etti.

Milli sporcu Mehmet Kürkçü ise hedeflerinin ülkeyi en iyi şekille temsil etmek olduğunu dile getirdi.

Toplam 60 bin dolar para ödülünün dağıtılacağı şampiyona, 9 Kasım Cumartesi günü yapılacak final maçları ve ödül töreniyle sona erecek.