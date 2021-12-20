VakıfBank, 2021 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’yu 3-2 yenerek tarihinde 4. kez bu turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Bu turnuvayı dünyada en çok kazanan ekip olma rekorunu geliştiren VakıfBank, dünya şampiyonu olarak 10. uluslararası kupasını kazanarak "Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı" unvanını da perçinlemiş oldu. VakıfBank, bu şampiyonluk sonrası bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'in açıklamaları:

"VakıfBank olarak 35 yıldır aralıksız Türk kadın voleyboluna destek vermeye devam ediyoruz. Türk kadın voleyboluna verilmesi gereken tüm desteği veriyoruz. Türkiye'ye 10 adet uluslararası kupayı kazandırmanın gururu ve heyecanı içerisindeyim. 5 kupa hedefinde firesiz geldikleri için önce Giovanni'ye, Neslihan Hanım'a ve tüm oyuncu kardeşlerime, ekibimize, arkada çalışan isimsiz kahramanlarımıza, yönetim kurulumuza ve bankamıza sonsuz teşekkür ediyorum. Fenerbahçe 'yi de dünya üçüncüsü olarak tebrik ediyorum. Onlar da dünya sıralamasında ülkemizin adını duyurdu. VakıfBank olarak desteğimiz devam edecek"

VakıfBank Genel Menajeri Neslihan Demir Güler'in açıklamaları:

"Bugün burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Yönetim Kurulumuzun bizi hiç yalnız bırakmaması bu sonuçları doğuruyor doğal olarak. Adım adım hedefimize doğru ilerliyoruz. İnşallah sezon sonu 5 kupayla yeniden burada buluşuruz diyorum"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin açıklamaları:

"Zor bir haftayı geride bıraktık. Müthiş bir performans sergiledik. Her geçen gün bir öncekinden daha zor bir maç oynadık. Takımın yansıttığı ruh ve birlikte gösterdiği performans için çok teşekkür ediyorum. Teknik kadro sayesinde Ankara'ya tüm oyuncularım en iyi durumda gitti"

Kaptan Melis Gürkaynak: Neslihan ablanın dediği gibi biz bu sezona 5 kupa hedefiyle başladık. 2 kupayı kazandığımız için sevinçliyiz, gururluyuz. İnanılmaz bir atmosferde maç oynadık. Ankara'da oynadığımız Dünya Kupası hepimiz için çok değerliydi. Hak ettiğimiz bir kupa oldu. Çok iyi bir performans sergiledik. Önümüzde kazanacağımız 3 kupa daha var. Başkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bize destekleri var. Her zaman bizim yanımızdalar. Tüm takım adına çok teşekkür etmek isterim.

Kübra Akman: Dördüncü kez bu kupayı kaldırdığımız için çok mutluyuz. Başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz.

Ayça Aykaç: Çok zor bir turnuva geçirdik açıkçası. Takım olarak çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. ayça

Zehra Güneş: Bugün bu sevinci bizimle paylaşmaya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sahada son topa kadar savaşan 13 savaşçı kadınla olduğum için çok mutluyum. Çok gurur duyuyorum bu takımla.

Cansu Özbay: Bence bu hafta çok çok büyük bir şey yaşadık. Sahada yaptığımız şey asla kolay değildi. Biz gösterdik ki bu güce sahibiz.

Meryem Boz: Ülkemizin spor tarihi açısından çok önemli bir kupayı dördüncü kez kazandığımızı düşünüyorum. Bunda pay almaktan çok mutluyum. Çok gurur duyuyorum. Kupa ülkemizde kaldığı için çok mutluyum.

Fotoğraflar: Murat Akbaş