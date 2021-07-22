MENÜ

Dünya şampiyonu Selvi İlyasoğlu, tarihe geçti!

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Selvi İlyasoğlu, tarihi bir başarı elde etti.

22 Temmuz 2021, Perşembe 23:42 Son Güncelleme:
- A +
Dünya şampiyonu Selvi İlyasoğlu, tarihe geçti!

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi kızlar 57 kiloda temsil eden Selvi İlyasoğlu, finalde karşılaştığı İsveçli Tindra Olivia Dalmyr’i 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Selvi İlyasoğlu, yıldız kızlarda ilk dünya şampiyonu Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli güreşçi, Budapeşte’deki şampiyonada ilk maçında ABD’li Savannah Marina Cosme, çeyrek finalde Moğol Khaliun Byambasuren, yarı finalde ise Rus Angelina Pervukhina’yı mağlup etmişti.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...