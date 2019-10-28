Dünya şampiyonu Ott Tanak!

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Katalunya ayağını 2. sırada tamamlayan Ott Tanak, bitime bir yarış kala şampiyonluğunu ilan ederek ralli tarihinin ilk Estonyalı şampiyon pilotu oldu.

28 Ekim 2019, Pazartesi 06:01
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Dünya şampiyonu Ott Tanak!

2019 Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) İspanya’da düzenlenen 13. ayağında 2. olan Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, son yarış öncesi şampiyonluğu garantiledi. 325.5 kilometrelik yarışı, 3 saat 7 dakika 39.6 saniyede tamamlayan Hyundai Shell Mobis’in Belçikalı sürücüsü Thierry Neuville, bu sezon 3, kariyerinin 12. ralli zaferine ulaştı.

Fakat şampiyonluk, liderin 17.2 saniye arkasında 2. olan Ott Tanak’a gitti. 32 yaşındaki Tanak, Fransız Sebastien Ogier’in (Citroen Total) 6 yıllık hakimiyetine de son verdi.

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