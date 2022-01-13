Dünya Şampiyonu Karateci Kıroğlu, olimpiyat vizesini aldı

Geçtiğimiz yıl İran’da yapılan İşitime engelliler Dünya Şampiyonasında Kata da ferdi ve takım halinde dünya şampiyonu olan Düzce Belediyesi Spor Akademisi Kulübü Milli Sporcusu Sabri Kıroğlu, Gaziantep’te yapılan Türkiye Şampiyonasında birinci oldu. Üst üste 5. defa ferdi kata Türkiye Şampiyonu olan Milli Sporcu Kıroğlu şampiyon olmasıyla birlikte olimpiyat vizesini de aldı.

Brezilya’da 1-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyatlarında Türkiye Milli takım forması ile yarışacak olan Milli Sporcu Sabri Kıroğlu, şampiyonlukları arasına olimpiyat madalyasını da koymak için ter dökecek.