Çocuk yaşta başladığı güreşte "minikler" ve "yıldızlar" kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları yaşayan Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Aktaş, Temmuz 2020’de İstanbul’da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda büyüklerde hem grekoromen hem de serbest sitilde rakiplerini geride bıraktı.

Büyüklerde iki farklı sitilde altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken milli güreşçi, Deaflympics için hazırlıklarını Sakarya’nın Hendek ilçesinde günde 6 saat çalışarak sürdürüyor.

Aktaş: "2024 Deaflympics için de hedefim var"

Milli güreşçi Mükremin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşındayken arkadaşlarının etkisiyle güreşe başladığını söyledi.

Çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğünü aktaran Aktaş, "8 ay sonra olimpiyatlar var. Allah’ın izniyle oradaki hedefim şampiyonluk. Haftanın 6 günü günde çift idman yapıyoruz. İnşallah orada şampiyon olacağız." dedi.

Dünya şampiyonluklarını anlatan milli sporcu, "Kampta hocalarımla beraber güzel çalışmalarım oldu. İlk olarak 60 kilogramda mücadele ettik. Dünya şampiyonluğu benim için sürpriz oldu. İkinci sürprizi de serbestte 57 kilograma düştükten sonra yaşadım. İki stilde de şampiyon olmak benim için çok güzel bir duyguydu." şeklinde konuştu.

Uzun vadeli hedeflerinden de bahseden Aktaş, "2024 Deaflympics için de hedefim var. Çalışmalara devam edeceğim. Sıkı çalışmalar yapacağım." ifadelerini kullandı.

Başar: "Büyüklerde iki defa dünya şampiyonu olmak kolay değil"

Milli sporcunun antrenörü Zafer Başar, 10 yaşında güreşe başlayan Mükremin Aktaş’ın ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kendisini gösterdiğini aktardı.

Mükremin Aktaş’ın son dünya şampiyonasında bir hafta arayla büyüklerde hem grekoromen hem de serbest stilde birincilik elde ettiğini anımsatan Başar, "Hiçbir sporcunun başaramayacağı bir işi gerçekleştirdi. Bir hafta arayla büyüklerde iki defa dünya şampiyonu olmak kolay değil. İlk olarak 60 kiloda dünya şampiyonu oldu ve 3 gün sonra 57 kiloya düşmesi gerekiyordu. Hedef koydu kendine, ’57 kiloda da dünya şampiyonu olacağım.’ dedi ve oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Başar, Aktaş’ı olimpiyat şampiyonu yaparak bu gururu Sakarya’ya hediye etmek istediklerini vurgularken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mükremin 20 yaşında genç bir sporcu. Bu yaşta büyüklerde dünya şampiyonu olması büyük bir olay. Mükremin işitme engelliler gençler kategorisinde de katılabiliyordu. Bir hedef koyduk. Arada bir hafta boşluk vardı. Ya gençleri ya büyükleri tercih edecektik. Mükremin’e güvendik ve hedeflerimizi gerçekleştirdik. Mükremin, olimpiyatlarda şampiyonluğun en büyük adayı ve favori sporculardan. Olimpiyatlarda serbest stil müsabakalarına girmeyeceğiz. Dünya Şampiyonası’nda iki stilde de hedef koymuştuk ama Deaflympics bizim için çok önemli. Asıl branşı olan grekoromen stilde çalışmalarımızı yapacağız. Sakatlık ya da hastalık olmazsa şampiyonluk bekliyoruz. Sakarya’mıza altın madalyanın geleceğine inanıyoruz. Kendisinin, bütün teknik ekibin ve kulübümüzün inancı bu yönde. İnşallah tüm Türkiye, Sakarya, Mükremin’i olimpiyat şampiyonu olarak karşılayacak."

AA