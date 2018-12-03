Dünya Şampiyonu Fransa, ters gelen İzlanda... Bekle bizi Avrupa!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (Euro 2020) eleme gruplarının kura çekimi dün İrlanda’nın başkenti Dublin’de gerçekleşti. A Milli Takımımız, H Grubu’nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile aynı grupta yer aldı. Kura çekiminde ülkeler, UEFA Uluslar Ligi’ndeki başarılarına göre belirlenen sıralamaya göre 7 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye, 3. torbadan kura çekimine katıldı. Avrupa Şampiyonası’nın ilk kez düzenlendiği 1960 yılının 60. yıl dönümüne denk gelen turnuvanın finalleri 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek.

İlk iki direkt gidiyor

Elemeler sonucunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, direkt finallerin yolunu tutacak. Kalan 4 takım ise Mart 2020’de oynanacak UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek takımların karşılaşacağı Play-Off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Rakiplerimizi tanıyalım...

FRANSA

1998’de Fransa’da düzenlenen Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaşan Horozlar, hemen ardından 2 sene sonra Avrupa Şampiyonu oldu. O dönem takımın kaptanlığını yapan teknik direktör Deschamps yönetiminde son döneme damgasını vuran Fransızlar, ev sahibi olduğu Euro 2016’da final oynarken, yıldızlarla dolu jenerasyon beklediği başarıya geçtiğimiz yaz Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda ulaştı. Fransızlar, finalde Hırvatistan’ı devirdi. 2020’nin de şimdiden en büyük favorileri arasında yer alan Fransa’da kalede Hugo Lloris, orta alanda Paul Pogba, forvet hattında da Griezmann dikkat çeken yıldızlar.

İZLANDA

Euro 2016 elemeleri öncesi Türkiye’nin yer aldığı grupta kimsenin şans vermediği İzlanda, harika bir performans ortaya koyarak tarihinde ilk kez uluslararası bir turnuvanın finallerinde mücadele etme şansını elde etmişti. 2018 Dünya Kupası öncesi yine Ay- Yıldızlılar’ın grubuna düşen İzlanda, buradan da tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nı gördü. Euro 2020 elemelerinde de yine bize rakip olan 350 bin nüfuslu Vikingler, fizik gücü ve taktik disiplini ile bize genelde ters geliyor. Yeni hoca Erik Hamren’le yine finallari hedefleyen ancak Uluslar Ligi’nde grubunda sıfır çeken ekibin en önemli yıldızları Bjarnason ile Gylfi Sigurdsson.

ARNAVUTLUK

Tarihinde ilk kez uluslararası bir turnuvanın finallerini Euro 2016’da gören Arnavutluk, çıkışa geçen milli takımlar arasında yer alırken, 2018 Dünya Kupası’nda gruptan çıkamadı ve Uluslar Ligi’nde de C Ligi’ndeki grubunu son sırada yer alarak küme düştü. İtalyan futbolunun eski yıldızlarından biri olan Christian Panucci’nin 2017’den beri çalıştırdığı Kırmızı-Siyahlılar’ın kadrosunda ön plana çıkan oyuncular ise Atalanta’nın kalesini koruyan Etrit Berisha ve Napoli’nin sağ beki Elseid Hysaj. Yeni bir yapılanmanın içine giren Arnavutlar’ın kadrosundaki oyuncuların hepsi yurtdışında forma giyiyor.

MOLDOVA

Son dönemde kötü bir performans gösteren Moldova, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde yer aldığı grupta sadece 2 beraberlik alırken, geri kalan 8 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Uluslar Ligi D Ligi’ndeki grubunda ise 4 takım arasında sonuncu olan Moldova’yı, 2018 Ocak ayından beri Alexandru Spiridon çalıştırıyor. Fizik gücü yüksek bir ekip olmasına rağmen teknik olarak zayıf olan Spiridon’ın ekibinin en önemli oyuncusu, takım kaptanlığını yapan ve ülkemizde Başakşehir’de oynayan stoper Alexandru Epureanu. Onun yanı sıra Cagliari’den orta saha Artur Ionita ve Torino’dan forvet Vitalie Damascan da diğer iki önemli oyuncu.

ANDORRA

Milli takımlar arasında en zayıf ülkelerden biri olan 72 bin nüfuslu Andorra’nın 2016’dan bu yana resmi maçlarda sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Türkiye, daha önce Andorra ile 2014 Dünya Kupası elemelerinde aynı grupta yer almıştı. 2018 Dünya Kupası elemelerinde yer aldığı grupta sadece Macaristan’ı yenen ve sonuncu olan Andorra, Uluslar Ligi D Ligi’nde de hiç maç kazanamadan yine sonuncu oldu. 2010’dan beri İspanyol teknik adam Koldo Alvarez’in çalıştırdığı Andorra’nın en önemli ismi stoper oynayan Ildefonso Lima. 35 yaşındaki kaptan, 119 maçla milli takımın en çok forma giyen ve 11 golle de en çok skor bulan futbolcusu.