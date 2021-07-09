Rusya'nın Tomsk şehrinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde 12.38.27'lik derecesiyle dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan milli yüzücü, Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, İstanbul’a geldi. Derin Toparlak ve beraberindeki sporcular, İstanbul Havalimanı’nda çiçekler ve alkışlarla karşılandı. Havalimanında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan şampiyon yüzücü, çok mutlu olduğunu belirterek, “9 yıldır bunun için uğraşıyordum. Gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Hiç pes etmemenin gerçekten ne kadar doğru bir şey olduğunu görmüş oldum. Herkese de bunu tavsiye ederim. Genç arkadaşlar için de bunu söyleyebilirim; asla pes etmesinler. Çok fazla zorluklardan geçtik. Üstüne bir de pandemi çıktı, daha da zor oldu. Yine de pes etmedim ve başardım. Çok mutluyum” diye konuştu.

“HEDEFİM BUNDAN SONRAKİ DİĞER DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI”

Hazırlık sürecinin 1 yıllık bir süreç olmadığını vurgulayan milli yüzücü, “İlk başladığımdan bu güne kadar olan süreç benim hazırlık sürecimdi. Bundan sonra da diğer dünya şampiyonluklarına hazırlanacağız. Seneye olan dünya şampiyonası şu anki hedefim” açıklamasında bulundu.

“KARŞILAMANIN BU KADAR BÜYÜK OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM”

Havalimanındaki karşılama için çok mutlu olduğunu söyleyen Toparlak, “Karşılamanın bu kadar büyük olacağını beklemiyordum. Spor bakanımıza teşekkür ediyorum, aynı zamanda bu yolda benimle beraber yürüyen herkese teşekkür ediyorum. Federasyonumuz kamp sürecinde çok yardımcı oldu. Ailem, Bakırköy Ata Spor Kulübü, antrenörüm Canberk Babaoğlu’na çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Duygularını aktaran baba Sarper Toparlak da “Çok senelerdir emek veriyoruz hep beraber. Çok güzel bir yere geldik. Çok güzel bir nokraya ulaştık. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam edecek” dedi.

Anne Füsun Toparlak ise “Çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gurur gerçekten. Çok büyük bir emek var. Çalıştı, inandı ve sonunda başardı” diyerek duygularını aktardı.

ÖZEN: FEDERASYONUMUZ ADINA SON DERECE MUTLU BİR GÜN

Türkiye Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen ise açıklamasında şunları söyledi:

“Paletli yüzmede biz son 5 yıldır gençler kategorisinden başlayarak madalya almaya başlamıştık. Bu tabii 2010’lu yıllardan itibaren bir proje ürünüdür. Bundan 3 haftada önce de İtalya’da gençlerde 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz almıştık. Paletli yüzmede devam eden sürekliliği yakaladığımız bir başarı durumuz söz konusu. Bundan sonra derece keyifliyiz ama bunu büyüklere taşımayı çok istiyorduk. Bunu 2 sene önce, pandemi öncesi büyüklerde Avrupa’da Derin bir kez daha başarmıştı ama dünyada böyle bir şampiyonluk böyle bir başarımız yoktu. Madalyanın altın olması ekstra bizi mutlu ediyor. Gerçekten Derin’e, ailesine, antrenörüne, kulübüne, ona emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Federasyonumuz adına son derece mutlu bir gün bugün bizim için.”

DHA