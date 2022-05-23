Türk Hava Yollarına (THY) uçak saat 15.30 sıralarında Trabzon Havaalanına gelen Trabzonsporlu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, ailesi ve taraftarlar karşıladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Busenaz Sürmeneli, yaklaşık 8 aydır bu turnuvaya hazırlandığını belirterek, "Güzel maçlar yaptık ve güzel sonuçlar elde ettik. Ülkemizde yapılması ayrı bir gurur. Aynı zamanda turnuvanın da en iyi boksörü seçildim. Onunda farklı bir gururu var üzerimizde. Şampiyon kulübe, şampiyon sporcu yakışırdı. Bizde üzerimize düşen görevi yaptık" ifadelerini kullandı.

"Her zaman gerçek Buse'yi izlettirmek istiyorum"

Muhammet Ali vari dansıyla ilgili olarak ise Sürmeneli, "Ben her zaman bir maça çıkarken, orada oturan seyirciye ekranda izleyenlere gerçek Buse'yi izlettirmek istiyorum. Tabii bazen oluyor, bazen de gününde olmuyorsun. Elinden geldiğince ülkeni ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorsun. Bizde oraya çıkarken bir şampiyon gibi çıktık, bir şampiyon gibi de inmemiz lazımdı. Dünya şampiyonasına gelen sporcu elbette kötü bir sporcu değildir ama bizden klasman olarak daha aşağıda bir sporcuydu. Bizden elimizden geleni yaptık. Hatta yüzde yüz bile oynamadık. Bizim yapabileceğimiz çok şeyler var. Yatıyoruz kalkıyoruz olimpiyatı düşünüyoruz. Onun için savaşıyoruz. Kilomun düşmesi ve bu kiloda yapılan müsabakalar benim için iyi oldu. Yeni bir Busenaz'ı izletmeye çalışıyorum. İnşallah beğenilmiştir. Şovumu da yaptım orda. Trabzonspor 'un şampiyonluğuyla beraber buda güzel olmuştur diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Şu anda dünyanın en iyi biziz"

Sadece Türkiye değil dünya boksunun artık kendilerini izlediğini belirten Sürmeneli, "Bize göre performans belirliyorlar. Burada da iyi bir performans sergilediğime göre 2024 olimpiyatlarında altına böyle kapısın açıp bakıyor gibi hissediyorum. Dünyanın en büyüğü biziz şu anda 2024 yılına kadar da bu büyüklüğü sürdürmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı. (İHA)