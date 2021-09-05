Dünya rekoru artık İtalya'nın! Roberto Mancini'ye büyük onur...
İtalya A Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve dünya rekoru kırdı. Üst üste 36 maç kaybetmeyen Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Brezilya ile İspanya'yı geçerken yaklaşık 2 ay önce de Euro 2020 şampiyonluğu yaşamıştı.
Bir dönem Galatasaray 'ı da çalıştıran Roberto Mancini yönetimindeki İtalya A Milli Takımı, Euro 2020'de şampiyonluğa ulaşırken hiç maç kaybetmemişti. Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan İtalya, son olarak İsviçre ile 0-0 berabere kaldı ve dünya rekorunun tek sahibi oldu. Üst üste 36 maç kaybetmeyen İtalya, böylece 2007-09 arasında İspanya ve 1993-96 arasında Brezilya'nın 35 maçlık serilerini geride bıraktı.
İtalya (2018-2021) 36 maç
27 galibiyet - 9 beraberlik - 0 yenilgi - 88 gol atıp 12 gol yedi
Brezilya (1993-1996) 35 maç
29 galibiyet - 6 beraberlik - 0 yenilgi - 81 gol atıp 16 gol yedi
İspanya (2007-2009) 35 maç
32 galibiyet - 3 beraberlik - 0 yenilgi - 73 gol atıp 11 gol yedi