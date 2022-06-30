Dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa’nın bir imkansızı başararak Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak dünya rekoruna imza attığı ‘‘Tunnel Pass’’ projesi bilimsel makale oldu. Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstistüsü’nde yayınlanan bilimsel makalede, 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen ‘‘Tunnel Pass’’ projesinin öncesi ve sonrasındaki veri analizleri yer aldı.

Milimetrik inceliklerle uçağı uçurdu

Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerin içerisinde yüksekliğin kısıtlı olması nedeniyle yerden 110 ila 140 cm kadar yükseklikte gerçekleştirdiği uçuşta Red Bull sporcusu Dario Costa, iki kanat ucu ve tünel duvarları arasında yaklaşık 4 metrelik dar bir mesafeyi de yönetmeyi başardı. Milimetrik incelikte el hareketleri ve ustalıklı bir direksiyon hakimiyeti gerektiren toplam 2.26 kilometrelik uçuşun en kritik anlarından biri ise, tüneller arasındaki 360 metrelik boşluktu. İkinci tünelin alçak ve dar ağzından içeri girmeye hazırlanırken, uçağının da yandan gelen rüzgâra maruz kaldığı Costa, buna rağmen kontrolünü kaybetmeyerek dikkat çekici performansı ile 1730 metre tek bir tünel içinde giderek ‘Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu’ dünya rekoru kırdı.

Dario Costa Kimdir?

41 yaşındaki Dario Costa, İtalyan Akrobasi Şampiyonası'nın en üst kategorisini kazandı ve Red Bull Air Race Challenger Class'a katılarak galibiyet kazanan ilk İtalyan pilot oldu. Yirmi yılı aşkın uçuş deneyimi ve sayısız havacılık başarısıyla Costa, bugüne kadar havada 5.000 saatten fazla kaldı.