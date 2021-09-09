Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) heyecan Yunanistan’da yaşanıyor

Motorsporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin dokuzuncu rallisi Yunanistan’da koşuluyor. 9-12 Eylül tarihleri arasındaki Akropolis Rallisi 15 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 292.19 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar, Atina’nın kuzeyinde yer alan dağlardaki keskin yamaçlardan ve tozu dumana katarak Aghi Theodori etabından geçiş yapacaklar.

Köklü bir geçmişe sahip olan Akropolis Rallisi, ilk kez 1953 yılında düzenlenmiş, 1973 yılında FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın kurucu üyesi olmuştu. WRC takviminde en son 2013 yılında düzenlenen Akropolis Rallisi’nde, 8 yılın ardından pilotlar, Atina dağlarındaki çakıl yollardan ve adeta bataklığı andıran zorlu çamur arazilerden bitiş çizgisine en iyi zamanla gelmeye çalışacak. WRC’nin 9. durak noktasındaki heyecan, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull.com/akropolisrallisi adresinden takip edilebilecek.

İlk üç sıra Red Bull sporcularının

Sezonun dokuzuncu rallisi öncesinde gözler yine Sebastien Ogier’in üzerinde olacak. Geride kalan 8 rallinin 4’ünü kazanarak pilotlar sıralamasında 162 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ogier’yi diğer Red Bull sporcusu Evans 124 puanla takip ediyor. Pilot sıralamasının üçüncü basamağında ise Evans’la aynı puana sahip olan Red Bull sporcusu Thierry Neuville oturuyor.